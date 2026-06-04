- Por qué el alcalde de Cartagena rompió el contrato con Veolia, la francesa que maneja el agua en el Caribe

Dumek Turbay cuestionó la gestión de la multinacional, les quitó el manejo en la ciudad y propuso un nuevo modelo para manejar el servicio

En medio de los racionamientos y cortes rotativos de agua que afectan a distintos barrios de Cartagena, el alcalde Dumek Turbay anunció cambios en la operación del servicio. Aunque la ciudad cuenta con una amplia cobertura de acueducto, actualmente enfrenta restricciones debido a una proliferación masiva de micro algas en la Planta El Bosque, infraestructura que abastece cerca del 90 % de la población.

En ese contexto, Turbay decidió romper relaciones con la multinacional francesa Veolia, uno de los socios operadores de Acuacar. Según el mandatario, se han presentado fallas operativas y un modelo de gestión que considera perjudicial para los intereses y las finanzas de los usuarios del servicio.

Veolia es una de las compañías más importantes del mundo en la gestión de servicios públicos. Actualmente es dirigida por la ejecutiva francesa Estelle Brachlianoff y desarrolla negocios relacionados con el agua, la energía y el manejo de residuos.

Su larga historia tiene más de 170 años. La compañía nació el 14 de diciembre de 1853 bajo el nombre de Compagnie Générale des Eaux, creada mediante un decreto del emperador Napoleón III. Su misión inicial era garantizar la distribución de agua potable y los servicios de saneamiento en las ciudades francesas. Con el paso de los años comenzó una rápida expansión internacional y participó en proyectos de acueducto en Venecia, Oporto y Constantinopla (hoy Estambul).

A partir de 1967, la organización diversificó sus operaciones y comenzó a incursionar en la gestión de residuos y en el sector energético, actividades que posteriormente la consolidaron como uno de los principales grupos de servicios ambientales del mundo.

Al país entró por Tunja en 1997. Su misión consistía en la gestión integral del agua: tratamiento, distribución y depuración. Con el tiempo amplió su presencia y fortaleció su posición en 2018, tras la adquisición de Aseo Urbano y de filiales como Emas.

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Actualmente, la multinacional tiene presencia en Colombia a través de 73 empresas y filiales. En el segmento de acueducto atiende a cerca de 3,2 millones de habitantes mediante 16 contratos en distintas regiones y municipios. En el negocio de residuos y aseo presta servicios a más de 5,3 millones de personas mediante actividades de recolección, barrido, limpieza y operación de rellenos sanitarios.

Por medio de Veolia Holding Colombia, el grupo tiene operaciones en Cali, Montería, San Andrés y algunos municipios de la periferia de Bogotá. La compañía cotiza en la Bolsa de París y su propiedad está distribuida entre inversionistas institucionales y fondos globales como BlackRock, Goldman Sachs, The Vanguard Group y Caisse des Dépôts et Consignations. Se trata, en suma, de una de las multinacionales más importantes del sector de servicios públicos, con contratos y negocios en distintos países del mundo.

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