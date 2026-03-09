- Los Davila Abondano llegan a Brasil para ampliar su producción de aceite de palma de las que son líderes en el Magdalena

El grupo Daabon liderado por Manuel Julián Dávila concretó la compra de Agropalma en Para y el negocio estará liderado por Giancarlo Dávila Char, nieto del fundador

El Grupo Daabon de la familia samaria Dávila Abondano una de las empresas agroindustriales más grandes de Colombia con exportaciones de banano y palma de aceite liderado por Manuel Julian Dávila amplía fronteras. Ya estaban con operaciones en Australia, las islas del Pacífico sur y Escocia, donde tienen una sofisticada fábrica de jabones que tiene entre sus clientes el Palacio de Buckingham y ahora acaban de adquirir Agropalma en el estado de Pará en el Brasil donde saldrá más materia prima para exportar como aceite pero también para la elaboración de la glicerina de los jabones. El nuevo negocio estará en cabeza de Giancarlo Abondano Char, hijo del primogénito Alberto Pio Dávila y Linda Char, quien pertenece a la influyente familia barranquillera y es la vicepresidenta de mercadeo de Olímpica y Presidenta Fundación Olímpica.

La tercera generación empieza a actuar en un negocio como esta millonaria adquisición que va a ser clave para el negocio global del Grupo Daabon. La empresa brasilera era de propiedad de los herederos del banquero Aloysio Faria, fundador de uno de los mayores conglomerados financieros del vecino país: el Grupo Alfa, dueño de Agropalma. Esta operación integra un total de 107.000 hectáreas, compuestas por 64.000 hectáreas de reserva forestal y 43.000 de plantaciones, además de seis plantas de extracción y una refinería en la región de Gran Belém.

El Grupo Daabon ha sido premiado a nivel mundial como líder en la producción de aceite de palma responsable, comenzó en 1914 de la mano de Alberto Pio Dávila, pionero del banano en el Magdalena, quien diversificó sus cultivos a algodón y palma africana, y gestionó una ganadería con pasteurizadora de lácteos.

Su legado fue impulsado en la década de los 80 por su hijo, Alberto Dávila, y por su esposa, Carmen Abondano, quienes fundaron la empresa Daabon (por sus iniciales) para estructurar las inversiones agroindustriales, principalmente de palma africana, café y banano, incluyendo el montaje de una extractora de aceite y deshidratadora de frutas.

Dos décadas después, a principios del siglo XXI, el grupo logró una integración vertical completa que le permitió controlar cada etapa del proceso, desde la siembra y producción, hasta la transformación, exportación, distribución y venta final.

Alberto Dávila demostró gran visión empresarial al detectar la tendencia mundial hacia los productos orgánicos, cuya producción les abrió las puertas a mercados internacionales como el europeo y japonés. Tras su fallecimiento en 2015, Carmen Abondano asumió la dirección de la empresa junto a sus hijos Manuel Julián, Alfonso y Juan Carlos, quienes continuaron la diversificación e incursionaron en la producción de jabones y la venta de materia prima orgánica certificada a clientes internacionales, canalizada a través de Caribbean Soaps y C.I. Tequendama.

Entre las empresas atraídas por la calidad de la materia prima y los productos de Daabon, estuvo Soapworks, la empresa escocesa fundada por Anita Roddick, propietaria de la afamada tienda ecológica The Body Shop. Más tarde, Soapworks dejó de ser cliente de Daabon, que la adquirió en 2018, logrando de esta forma comercializar sus jabones en la reconocida tienda inglesa Harrod's, entre los muchos clientes de altísimo nivel.

El grupo empresarial samario adquirió en el 2020 una refinería de aceites vegetales sostenibles en Melbourne, Australia y mantiene alianzas con productores de las Islas del Pacífico; el fuerte allí es la producción de aceite de coco orgánico. Entre su cartera de clientes esta Johnson & Johnson Colombia y la brasileña Natura, actual propietaria de The Body Shop.

En 2025, la compañía exportó cerca del 10 % de su producción, unas 25.000 toneladas anuales, reportando ingresos superiores a los 19 millones de dólares el año pasado. Con este movimiento, el Grupo Daabon no solo asegura una base sólida en el mercado brasileño, sino que abre una nueva ventana estratégica para su futura comercialización internacional.

Anuncios.

Anuncios..