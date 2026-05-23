- Las empresas paisas que pusieron a Antioquia a liderar la innovación en Colombia, según la Andi

Inteligencia artificial, sostenibilidad y transformación tecnológica llevaron a Corona, Alpina y La Cardio a liderar pero las de Antioquia fueron mayroía

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) presentó su nuevo Ranking de Innovación Empresarial 2026 y las tres compañías que lideran el listado, aunque pertenecen a sectores completamente distintos, tienen algo en común: están demostrando que innovar no es exclusivo del mundo del software o la tecnología digital. Esta edición del estudio reunió a 303 empresas pertenecientes a 50 subsectores económicos de 13 departamentos del país, convirtiéndose en una de las convocatorias más amplias de los últimos años.

Planta de Corona

Aunque durante 2025 el primer lugar había sido ocupado por Colsubsidio, esta vez el liderato quedó en manos de Corona, la histórica empresa nacida en Caldas, Antioquia, hace más de 100 años y que hoy se ha transformado en uno de los referentes industriales más innovadores del país.

Jaime Alberto Ángel, presidente de Corona

La compañía, liderada por Jaime Alberto Ángel, ingeniero egresado de la Universidad EAFIT y con formación en administración de negocios de Harvard Business School, ha implementado tecnologías de punta en diferentes procesos de producción. Actualmente, la empresa utiliza inteligencia artificial para controles de calidad, plataformas de personalización de productos y combustibles alternativos en algunas de sus operaciones industriales.

Uno de los proyectos que más llama la atención es la “Plataforma 1200° Corona”, un espacio de innovación abierta y cocreación enfocado en arquitectos, diseñadores y constructores, donde se desarrollan nuevos productos de revestimiento y vajillas. Además, la compañía ha incorporado impresoras digitales en plantas como Prestigio II, en Sopó, permitiendo crear acabados hiperrealistas en cerámica y ampliar las posibilidades de diseño.

Alpina y La Cardio completan el podio

Otra de las empresas que logró meterse entre las más innovadoras del país es Alpina, compañía fundada en Sopó en 1945 y que hoy continúa consolidándose como una de las líderes del sector de alimentos y bebidas en Colombia.

Planta de Alpina.

Aunque la presidencia de la empresa está en cabeza de Ernesto Fajardo, buena parte de la estrategia de innovación ha sido impulsada por Óscar Emir Rincón. Bajo este enfoque, la empresa ha fortalecido áreas relacionadas con ciencia, sostenibilidad y economía circular, convirtiendo la innovación en uno de los pilares fundamentales de su crecimiento.

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El tercer lugar quedó en manos de Fundación Cardioinfantil, también conocida como La Cardio, una de las instituciones médicas más importantes del país. Allí, el área de innovación, proyectos y transformación está liderada por Sinay Arévalo Leal.

Parte del reconocimiento se debe a iniciativas como “LaCardio_Crea”, un proyecto con el que integran inteligencia artificial, simulación 3D y transformación clínica para mejorar la atención de pacientes y optimizar procesos médicos. Además, la institución ha desarrollado programas como Pedagogía Hospitalaria, fortaleciendo su impacto social y consolidándose como uno de los centros de salud más innovadores de Colombia.

Antioquia, el departamento que más destaca en innovación con estas empresas paisas

Más allá del podio, uno de los datos que más llamó la atención en el ranking fue el protagonismo de Antioquia y las empresas paisas. El departamento logró ubicar 12 empresas dentro de las 30 seleccionadas, consolidándose como el territorio con mayor representación en el listado.

Entre las compañías destacadas aparece ALSEC, empresa reconocida por llevar productos hasta proyectos vinculados con la NASA. También sobresale Renault Sofasa, cuya planta en Envigado continúa recibiendo inversiones constantes para fortalecer sus procesos de ensamblaje y modernización industrial.

A la lista se suman otras empresas reconocidas como Industrias Médicas Sampedro, ubicada dentro del top 13, además de Sura, Essity, Haceb y Comfama.

También aparece Incolmotos Yamaha, convirtiéndose en otra de las compañías antioqueñas del sector automotor que sobresalen dentro del ranking. Finalmente, el listado también incluye nombres como Postobón, propiedad de la Organización Ardila Lülle, además de Guane Emerging Technologies.

El nuevo ranking deja claro que la innovación empresarial en Colombia ya no se concentra únicamente en las startups tecnológicas. Hoy, industrias tradicionales como la cerámica, la salud, los alimentos y la manufactura también están transformando sus procesos con inteligencia artificial, sostenibilidad y desarrollo tecnológico, llevando al país a competir en escenarios cada vez más globales.

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