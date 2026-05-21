- Cuáles fueron los cuadros más costosos que se vendieron en las subastas de Nueva York que movieron USD 1.400 millones

Coleccionistas pagaron USD 181 millones por una pintura abstracta y USD 107 millones por una escultura de oro en un histórico evento de la casa Christie's

Entre susurros y aplausos se cerró una noche inolvidable en el edificio Rockefeller Center: en total se recaudaron 1.121 millones de dólares, aproximadamente 4.2 billones de pesos colombianos, una cifra que se asemeja al PIB anual de la ciudad de Sincelejo.

La obra mejor vendida de la noche en Christie´s

Entre los habituales asistentes a subastas es bien sabido que la procedencia de una obra le aporta valor o la devalúa, como es el caso de las obras que pertenecieron a narcotraficantes, las cuales se venden con poco éxito.

Todo lo contrario ocurrió con la obra Número 7A del pintor estadounidense Jackson Pollock, la cual formaba parte de la colección del magnate editorial Samuel Irving Newhouse, uno de los coleccionistas de arte más importantes de todos los tiempos, reconocido por su inagotable obsesión por reunir lo mejor de cada artista.En tan solo 7 minutos la gigante pintura conocida por su técnica de goteo alcanzó la exorbitante cifra de 181 millones de dólares, aproximadamente 681 mil millones de pesos, desbancando a la pintura de Picasso Las mujeres de Argel, que ocupaba el quinto lugar entre las más caras de la historia, la cual fue vendida por 179 millones de dólares en 2015.

La pintura, según la casa Christie’s, era la más importante del artista en aparecer en una subasta en décadas.



El anterior récord de una pintura de Pollock era 61,2 millones de dólares, vendida por la casa de subastas Sotheby’s. Sin embargo, la razón de que la pintura Número 7A rompiera los récords del artista no se debe únicamente a su procedencia sino también a lo que representa la obra en sí, pues fue concebida durante un período fundamental para Pollock, cuando se dedicó por completo a la creación de pinturas abstractas, iconos de la pintura estadounidense de posguerra, liberándose de la pintura de caballete tradicional.

Anuncio

También le puede interesar: Así se mueve la compra y venta de obras de arte en las dos casas de subastas más conocidas de Bogotá

Una escultura se metió en el podio de la segunda más cara de la historia de las subastas

Otra de las joyas que se subastó de la colección de Samuel Irving fue la escultura Danaïde, del rumano Constantin Brancusi. La obra retrata un rostro recubierto de oro, cuyos ojos están formados por amplios arcos de círculo y tiene el cabello recogido en un moño.

La antesala de la subasta de la escultura estuvo ambientada por una coreografía de la actriz Nicole Kidman.



El rostro que inspiró al artista para hacer la escultura fue Margit Pogany, una joven artista húngara que Brancusi conoció en Paris en 1910. Danaïde fue vendida en 107 millones de dólares, aproximadamente 398 mil millones de pesos.

Antes de la venta, el podio de las tres esculturas más caras de la historia eran autoría del suizo Giacometti. A partir de ahora, el primer lugar lo ocupa de lejos la escultura El hombre que señala, la cual tuvo un récord de venta de 141 millones de dólares en 2015. El tercer lugar le pertenece a la obra El hombre que camina, la cual fue desbancada del segundo puesto por Danaïde por una corta pero significativa diferencia de 3 millones de dólares.

También le puede interesar: La enigmática pintura que fue robada por los nazis y se vendió como la más cara en la historia del arte moderno

La casa de subastas Sotheby’s no se quedó atrás con sus ventas

Al día siguiente de la exitosa subasta de Christie’s, mientras todavía los marchantes celebraban por las cifras alcanzadas, la casa Sotheby’s, en su sede de Nueva York ubicada en el Edificio Breuer, abrió un ambicioso catalogo que no se quedó atrás de la competencia.

Las estrellas de la noche fueron los pintores Henri Matisse y Pablo Picasso. Por parte del artista francés se vendió la obra La Chaise lorraine por 48 millones de dólares, el segundo precio más alto que ha obtenido una pintura de Matisse.

Por el lado del pintor español se vendió el cuadro de estilo cubista llamado Arlequin en un precio de salida de 42 millones de dólares. Al final de la subasta, Sotheby´s recogió 302 millones de dólares, aproximadamente 113 mil millones de pesos, una cifra nada despreciable, aunque abismalmente inferior a la que recaudó su rival comercial Christie’s.

Según expertos, la exitosa jornada de subastas de mayo en Nueva York entusiasma a los participantes del mercado del arte, en tanto que es muestra de que el negocio de compra y venta de obras ha superado el trago amargo que llevaba atravesando desde hace dos años.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios..