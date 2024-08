Quién trajo Yamaha a Colombia, la marca de motos más vendida del país

.Publicidad.

Seguramente, muchos consideren a Yamaha como una marca de gran calidad y prestigio a nivel mundial. Un juicio bastante certero, pues esta compañía, se ha logrado posicionar muy bien a nivel mundial. Quien ha tenido una motocicleta con su característico símbolo, habrá podido disfrutar de las bondades que ofrecen estas máquinas. Seguramente, es por esto que la marca, se ha logrado constituir este año, como una de las más vendidas en Colombia. No es un pequeño logro, más si tenemos en cuenta que en nuestro país son varias las marcas que se compiten ese anhelado puesto y ese número de ventas.

Claro que Yamaha tiene tradición en Colombia, no es que apareciera hace poco con grandes pretensiones. La fama y reconocimiento logrados, no han sido otra cosa que años de trayectoria y experiencia en Colombia. Eso sí, lo anterior combinado con sus increíbles máquinas y una calidad envidiable. Ahora bien, seguramente no muchos lo sepan, pero en nuestro país, se ensamblan motos de Yamaha desde hace muchos años. Pero no se quede con esto, acompáñenos a descubrir, cómo fue que esta marca de Japón, llegó a Colombia a hacer historia.

..Publicidad..

Furesa S.A., la filial de Coltejer que hizo los primeros contactos con Yamaha

Todo inicia en la década de los 70 o como tal en 1970, cuando se crea Furesa S.A.. Esta empresa de fundiciones y repuestos, era una filial de Coltejer; aunque más allá de eso, fue la primera compañía en tener contacto con Yamaha Motor Co. Ltd, y así, poder traer sus motocicletas. Los primeros acercamientos, se dieron en 1972 y poco tiempo después, se verían los resultados de ellos. Tan solo 3 años después, es decir 1975, el gobierno colombiano autoriza el ensamble de las motos Yamaha en nuestro país. De esta manera, inicia la historia entre la popular marca japonesa y Colombia.

...Publicidad...

Los primeros modelos de Yamaha en llegar a Colombia. Foto de Yamaha

|Le puede interesar Esta es la historia de Dongfeng, marca china que ha traído a Colombia gigantes camiones y mucho más

....Publicidad....

Claro que esto solo sería el inicio, pues de ahí en adelante, el país vería un sin fin de lanzamientos y también muchos cambios. Tras su llegada, se da el primer ensamble de la moto DT 175, 125 RS100. Tan solo un año después, se crea la Sociedad IMPORMOTO CIA. LTDA., quienes se encargan de comercializar repuestos de la marca. Para 1978, llega a la presidencia de la empresa, el doctor Francisco J. Sierra, una de las figuras más importantes de esta historia. Su llegada no era sencilla, pues debía tomar las riendas de una marca que se estaba dando a conocer acá. Aún así asumió el reto y sus resultados fueron muy positivos.

Francisco J. Sierra, con uno de los directivos de Yamaha Motor Co LTDA. Foto de Yamaha.

Para 1980, IMPORMOTO Cia. Ltda., se transforma en INCOLMOTOS S.A ... Tras solo 5 años de este cambio, 5 accionistas toman la decisión de comprar la empresa, y de esta forma, deja de ser parte de Coltejer. Este cambio, también hizo que Yamaha hiciera una inversión en la compañía colombiana. Para 1988, la empresa adopta el nombre de la marca, pasando a llamarse Incolmotos Yamaha. Esto por supuesto que se dio con el aval de la empresa japonesa. Los años pasaron y el proyecto en nuestro país fue creciendo. Nuevas instalaciones y los modelos modernos no dejaban de aterrizar en Colombia.

El crecimiento de la marca japonesa con Incolmotos Yamaha hasta la actualidad

Fueron muchos los modelos que aterrizaron y muchos los que se ensamblaron. Para 1996, Incolmotos Yamaha celebraba su unidad 250.000, ensamblada en su planta. Durante esta década se dieron lanzamiento de motocicletas muy importantes, como la popular BWs. Esta motocicleta, fue sin duda importante para la industria motriz del país y aún, hoy en día ruedan en las calles colombianas. Fue tal el crecimiento que tuvo la marca que incluso, sus modelos estaban presentes en varias competiciones nacionales. Pero esto no es todo, pues en múltiples ocasiones, levantaron trofeos, agrandando la fama de Yamaha.

Algunos de los modelos de Yamaha que llegaron al país en 1999, entre ellos se encuentra la popular BWs. Foto de Yamaha.

En 2006, la compañía celebra su aniversario número 30, con la apertura de su planta de producción y ensamble en Girardota. Incluso, el presidente de aquel entonces estuvo presente. Para 2011, Incolmotos Yamaha, celebra la unidad 1 '000.000 ensamblada en sus plantas. Algo que demuestra su crecimiento y las ventas que había logrado la compañía. Posteriormente se vio la llegada de diferentes motocicletas que se han popularizado en Colombia, como la Nmax y muchas más. Como quien dice, Incolmotos Yamaha no ha parado y siempre está en constante crecimiento.

De hecho, hoy en día, la marca japonesa es la líder del mercado y ha logrado consolidarse como tal. Su número de ventas, mes tras mes, la ha convertido en la número uno, superando a AKT, Honda, Bajaj y más. Durante el mes de julio, Incolmotos Yamaha puso a rodar 13.719 unidades en el país. Incluso, superando lo hecho el año pasado en el mismo mes. Sin duda alguna, la marca ha hecho historia en Colombia y lo hecho por FURESA S.A., hoy tiene grandes resultados. Lo más impresionante es que, aunque pasan los años y hay más competencia, Yamaha parece mantenerse aún más fuerte y popular.

Vea también: