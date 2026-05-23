- La dinastía Turbay sigue en la política: nieto de Julio César Turbay Ayala llega al Senado

Julio César Turbay III, hijo del excontralor Julio César Turbay II y primo de Miguel Uribe Turbay, tendrá una palomita de dos meses en la curul de Mauricio Gómez

La suerte le sonrió a Julio César Turbay Noguera, nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala y primo hermano de Miguel Uribe Turbay, asesinado el 7 de junio del 2025 en medio de sus aspiraciones a la Presidencia de la República por el Centro Democrático. Por su localización en la lista liberal al Senado y por la renuncia a la curul del barranquillero Mauricio Gómez Amín, él es el llamado a ocupar el escaño a pesar de no haber conseguido sino 8.992 votos.

Turbay Noguera, es la tercera generación política detrás de su padre Julio César Turbay Quintero, excontralor general de la nación casado con la exreina de bellaza samaria Martha Josefina Noguera y de su abuelo el expresidente de Colombia Julio César Turbay Ayala. Turbay Quintero es hermano de Diana Turbay, asesinada por el Cartel de Medellín, y de allí su parentesco directo con Miguel Uribe Turbay.

Sepelio de Miguel Uribe Turbay

La llegada de Turbay Noguera es un un voto más para las posiciones del partido liberal en cabeza de César Gaviria, ya que son cercanos y su familia siempre ha sido oficialista liberal.

#EnDesarrollo A esta hora, la bancada del Partido Liberal se reúne en la casa del expresidente César Gaviria para determinar a qué candidato presidencial apoyará de cara a la primera vuelta del 31 de mayo. En el encuentro hay congresistas en ejercicio y electos, y están siendo… pic.twitter.com/fbZ702KS1x — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 7, 2026

La carambola que llevó a Turbay a esta posición

Cinco senadores liberales lograron más votos que Turbay Noguera en las elecciones del 2022 pero por distintas razones ya no están habilitados para ocupar la curul.

La primera fue Sara Castellanos, quien se quemó en las elecciones de 2022 y que ahora quedó elegida en el Senado en 2026 tras lanzarse por el movimiento de Salvación Nacional por lo que asumir la curul por el Partido Liberal implicaría una especie de doble militancia a la que estaría expuesta por apenas poco tiempo. Lo que llevó a descartarla de entrada.

Campaña del entonces candidato Julio Cesar Turbay Noguera por el partido Liberal

Asimismo, seguía en la lista el nombre de Iván Darío Agudelo, que ha sido cercano al gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, actualmente es notario de la Notaría 31 de Medellín, por lo que también fue plenamente descartado.

En ese sentido, el siguiente que figura es Carlos Alberto Rojano Llinás, que es actualmente diputado del Atlántico para este periodo, por lo que también se presume que no renunciará a su puesto en la Asamblea, que tendrá hasta el 1 de enero de 2028.

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El siguiente es Nilton Córdoba, actualmente condenado y en prisión por el escándalo del cartel de la toga. Tampoco podría asumir. Sigue en el listado José Luis Correa, cercano al petrismo y que actualmente es el presidente de Positiva, la aseguradora del Estado. Lo que llevó finalmente al partido a proponerle la curul a Julio Cesar Turbay Noguera, que deberá decidir si entra o no a la práctica política por pocas semanas.

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