Las ciudades de Colombia donde la gasolina será más cara y más barata a partir de noviembre

La subida de precios en todo el país no ha dado tregua y lo más duro es que seguirá subiendo. Noviembre volvería a ser un mes duro para los conductores de todo tipo de vehículo. Nuevamente habrá aumento en el precio de la gasolina. Recordemos que esta medida fue tomada para poder superar el déficit del Fondo de Estabilización de los Combustibles (FEPC). Debido a esto, durante varios meses en Colombia, el bolsillo de muchos se ha visto sumamente afectado. Ahora bien, habrá ciudades en que el galón de gasolina quede por el cielo. Aquí le contamos cuáles serán los puntos más afectados.

Teniendo presente que cada mes el precio de la gasolina aumenta 600 pesos, la tarifa para algunas ciudades quedaría así. El lugar más afectado sería el Meta. En Villavicencio el galón quedará en unos 15.073 pesos colombianos. Pero son varias ciudades las que vienen detrás de la capital del Meta. En Cali, el precio de la gasolina quedará en $14.997. Seguidamente encontramos a Bogotá donde quedará en $14.973. Le siguen muy de cerca otras ciudades como Medellín, Barranquilla, Pereira, Manizales, Ibagué y más. Ciertamente, ver este precio aterra a cualquiera, pues es un aumento significativo.

Sin embargo, habrá algunos puntos de Colombia donde el galón no quedaría tan alto como en las ciudades ya nombradas. Por un lado encontramos Pasto, con el aumento, el precio de la gasolina quedaría en $13.016. Un valor que no se ve hace mucho en varios lugares. Pero no solo la capital de Nariño tendría un precio por debajo de los 14 mil pesos colombianos. El galón en Cúcuta quedaría en $13.025. Estos serían los diferentes valores que tendrá el precio de la gasolina en diferentes ciudades del país. En algunos puntos más críticos que otros, pero lo cierto es que sigue siendo algo que golpea la economía de muchos.

