Kawasaki presenta su nueva potente moto: una hibrida que llegará en el 2024

Kawasaki es una de esas marcas de motos que se puede distinguir fácilmente. Sus diseños y modelos son únicos respecto a los de su competencia. Claro que esto se ve también reflejado en su precios, como lo es el caso de Colombia. Y es que, no es una moto económica, precisamente por la calidad que ofrecen. Ahora bien, no es un secreto que el mercado de motos ha estado muy movido recientemente. Muchos lanzamientos y modelos totalmente renovados. Pues bien, la marca de Japón no se quedará atrás y también darán pelea. Esta será la nueva moto de Kawasaki que llegará en el año 2024 para deleitar a los amantes de estas.

Ninja 7 HEV, la nueva moto de Kawasaki

Hay que empezar por el dato más relevante de todos, esta será la primera moto híbrida del mundo. Con este dato, uno ya puede irse imaginando bastante sobre esta nueva moto de Kawasaki. Esta nueva Ninja 7 HEV cuenta con un motor bicilíndrico de 451 cc, junto con un motor eléctrico. Ahora bien, según ha dicho la misma marca de moto, esta Ninja tendrá una potencia sin igual. Incluso podría llegar a ser comparada con modelos de 1000 cc. Además, no se puede dejar de lado el gran ahorro que significaría, al ser una moto híbrida. Eso sí, aún son varios los datos faltantes sobre esta nueva moto híbrida. Aún así promete mucho y es difícil que decepcione.

Sin duda alguna es un modelo muy adelantado a su época, una propuesta muy interesante en este mercado de motos. Lo cierto es que, las características del modelo dejan muchas dudas. Aún no se sabe con certeza a que países llegará y mucho menos se conoce el costo que tendrá por ahora. Una moto deportiva muy completa y que llegará hasta el mes de abril del año 2024. De llegar al país, no lo haría a un bajo precio, aunque sería muy económico usarla. Por ahora solo basta esperar a que Auteco, empresa encargada de traer estas motos al país, de alguna noticia. Lo cierto es que el año que viene pinta lleno de novedades en el mundo de las motos.

