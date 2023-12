¿La vuelta al mundo en 80 risas o Rigo? Así está la pelea entre Caracol y RCN por el rating

.Publicidad.

La pelea entre Caracol Televisión y el canal RCN por el rating, cada vez se intensifica más. Ni siquiera el final de año ha sido suficiente para que se calmen las aguas. Incluso, ambos siguen dando pelea con sus respectivas producciones para no ceder terreno. Por el lado del canal RCN se encuentra al aire la novela de Rigo, la cual ha ganado mucha popularidad en el país. Por el lado de Caracol Televisión, se estrenó recientemente La vuelta al mundo en 80 risas, la exitosa producción de fin de año. Estos dos programas compiten por ser los reyes del rating de las 8 y arrastrar números para los programas que siguen. Pero ¿cuál de los dos canales va ganando?

Quién va ganando entre la vuelta al mundo en 80 risas de Caracol y la novela de Rigo de RCN

Tras finalizar Yo me llamo, a Caracol Televisión llegó La vuelta al mundo en 80 risas. Este programa ha sido muy popular durante sus diferentes ediciones. Inclusive, muchos han pedido que el canal transmita este programa durante otras fechas del año. Esto demuestra la gran aceptación que ha tenido este programa por parte de los televidentes. Inclusive, ya se conoce los puntos de rating que obtuvo durante la noche del 12 de diciembre. Aunque no es una sorpresa, el programa de comedia, logró 8,82 puntos, según el medidor de Kanta Ibope. Claro que, respecto al 13 de diciembre, esta cifra bajó a 7,93. Aunque no es malo ¿logró superar a la novela de Rigo?

🇨🇴 #RatingOficial 13 de diciembre de 2023 pic.twitter.com/6GKJEazegA — Kantar IBOPE Media (@K_IBOPEMediaAL) December 14, 2023

Respecto al canal RCN, a las 8 de la noche se encuentra una producción que ha superado las expectativas de muchos. Estamos hablando de la novela de Rigo, que ha logrado contar de una forma única la vida del ciclista de Urrao. Ahora bien, tomando como referencia el medidor Kantar Ibope, esta novela, no logró superar el rating de Yo me llamo. Y ahora, la competencia es con La vuelta al mundo en 80 risas. Respecto a la noche del 12 de diciembre, la novela tuvo un puntaje de 7,59. En cuanto a la noche del 13 de diciembre, consiguió 6,42 puntos de rating. Es decir que, por ahora, el canal Caracol sigue puntuando.

Sin embargo, hay que decir que la novela de Rigo, ha sido todo un éxito en la plataforma Prime Video. Una competencia que incluso llegó hasta las plataformas de streaming.

