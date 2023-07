El éxito que Marcela Benjumea le debe al canal: convertirla en la villana más recordada de RCN

.Publicidad.

Fue en el año 2010 en que el canal RCN decidió estrenar una novela basada en la vida de Marbelle. El nombre de esta producción fue 'Amor sincero' y contaba con un elenco que quizás no era tan conocido en ese entonces. La producción contó con un total de 81 capítulos. Además, fue tan exitosa que llegó a llevarse varios galardones y obtuvo una gran cantidad de nominaciones. Pero esto no es todo, pues fue gracias a esta producción, que algunos actores lograron un mayor reconocimiento. Un claro ejemplo de esto es Laura Rodríguez. Pero ella no es la única, pues para Marcela Benjumea significó una gran plataforma para su carrera artística.

Marcela Benjumea en Amor sincero

Aunque la actriz nacida en Bogotá ya había aparecido en varias producciones, con esta bio novela de Marbelle, todo cambió. Y es que, la mujer viene de una casa de artistas, siendo ella hija del reconocido actor, Carlos Benjumea y hermana de Ernesto Benjumea. Sin embargo, la mujer había tenido una que otra aparición en diferentes producciones como 'Mujeres asesinas', 'Aquí no hay quien viva', entre otras. Fue entonces cuando en el año 2010 se estrenó en el canal RCN 'Amor sincero'. Allí Marcerla Benjumea interpretó a Lizeth Caicedo, la madre de Marbelle.

Y es que, su papel fue un tremendo éxito, a pesar de que fue muy odiada, también fue un gran acierto. Fue gracias a su personajes que la bogotana logró llevarse dos premios, como 'Mejor actriz de reparto', en los Premios India Catalina y los Premios TV y Novelas. Desde su aparición allí, la actriz ha actuado en un gran número de producciones. Algunos de los títulos donde ha aparecido son 'La ronca de oro', 'La nieta elegida', 'Hasta que la plata nos separe', entre otros. Además de esto, el canal RCN ha seguido contando con la actriz para otro tipo de proyectos.

La actriz en MasterChef Celebrity

Recientemente se dio inicio a una nueva temporada del popular programa de comida, MasterChef Celebrity. A este suelen invitar a diferentes personajes influyentes del entretenimiento en Colombia. Para esta nueva temporada, Marcela Benjumea fue escogida para participar. A pesar de todo, la actriz no logró avanzar mucho y fue eliminada recientemente del reality. Sin embargo, sigue siendo recordada por aquel aquel papel en 'Amor sincero' y el canal RCN le sigue sacando provecho a su gran talento.

