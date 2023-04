.Publicidad.

El día de hoy se graduó en la Universidad del Rosario Alelí Chaparro, la persona que ha luchado dentro de la institución por el reconocimiento de la diversidad de género. El título que recibió, tras terminar su carrera de derecho fue como ‘abogade’, siendo la primera persona en graduarse como no binaria en esta universidad.

Chaparro comunicó su orgullo tras recibir el título: “Más que un logro personal, es un avance para todas las personas no binarias que están en la universidad y demás instituciones de educación superior. El diploma o título profesional representa esfuerzo, orgullo y lo más importante, identidad”. Queda claro que fue un largo camino para lograr dicho cambio, pero ¿la identidad de género debe ir ligada a la profesión?.

Al parecer sí. La Universidad del Rosario dio su propia declaración frente al tema: “el inicio de este proyecto fue desafiante, ya que era un espacio poco explorado en el país; entonces lo primero que hicimos fue investigar los referentes nacionales e internacionales que nos permitieran identificar aspectos importantes y normativas específicas a nivel nacional”. Aparentemente, hubo un gran esfuerzo de su parte para ayudar a Chaparro. Para ninguno de los implicados fue fácil dar este paso, sin embargo, no olvidemos que añadir la letra “E” a las palabras aún no está reconocido por la RAE, por lo tanto, dichas palabras no existen gramaticalmente hablando.

Hola @RAEinforma , en Colombia algunas personas están celebrando que existe el primer Abogade del país. Me pregunto si esa palabra es válida para ustedes y si próximamente leeremos el docter, periodiste, ingeniere, y demes estupidez. pic.twitter.com/LQLJe4ApI9 — Darschan Ocampo 🇨🇴 (@DarschanOcampo) April 14, 2023

No sabemos si esta decisión favorece o no al futuro profesional de Alelí Chaparro, lo que sí sabemos, es que, las críticas en redes sociales no se hicieron esperar por parte de los internautas, dejando comentarios como: “Otro desempleade más”, “¿Representa Identidad? Lo dice alguien que no se identifica con nada…” o “si la inclusión dependiera de una letra”, demostrando que Chaparro definitivamente no la tendrá fácil.