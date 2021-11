La vida de Luz Amparo Álvarez lejos de Yo Me Llamo

.Publicidad.

Desde hace tres años la actriz e imitadora es la cara, y directora, del Teatro Astor Plaza, uno de los íconos del arte en Bogotá con 41 años de existencia. En su voz, en su cara y hasta en sus lágrimas se nota la felicidad de recibir público después de 18 meses cerrados por la pandemia. De sus famosos personajes del 2001 aún le queda todo, como si el tiempo no pasara y con la versatilidad que la caracteriza, Luz Amparo Álvarez podría imitar a la perfección aquellos a los que le debe tanto.

Todo me gusta mucho, pero lo artístico siempre lo hala a uno más, ser empresaria y producir me gusta, pero cuando uno tiene algo artístico eso siempre puede más” es su respuesta para contestar una de las preguntas más difíciles que, según ella, le han hecho constantemente en sus 23 años de trayectoria. A pesar de su excelente carrera de imitación, muchos colombianos la conocen por su incursión como jurado en el programa de Caracol Yo Me Llamo en el 2011. La mejor imitadora del país se ganó el corazón de los colombianos en las primeras temporadas hasta el 2015. Hace seis años que abandonó Yo Me Llamo y nunca más volvió; la vida y el arte le continúan sonriendo: lo mínimo que le podría pasar con semejante talento y carrera. Aquí su entrevista:

-Publicidad.-

Vea también:

Publicidad.