La versión exclusiva de una canción de Paul McCartney que salió en Los Simpson y oculta un mensaje

La mayoría de los fanáticos de Los Simpson, saben que Paul McCartney apareció en uno de los capítulos preferidos de los consumidores de la serie. Más precisamente en Lisa la Vegetariana, que se estrenó originalmente el 15 de octubre de 1995 y contó con la participación del exBeatle que está próximo a llegar a Bogotá.

En el capítulo Paul McCartney y su esposa Linda aconsejan a una confundida Lisa que quiere ser vegetariana en una familia que no entiende su manera de pensar y que actúa de una forma que la pequeña Simpson considera irrespetuosa. Una de las frases que le dice el ícono del rock es que seguir el consejo de su canción "vive y deja morir", en referencia a "Live and Let Die", uno de sus mayores éxitos en su etapa solista.

En el capítulo también se hace mención a otra canción muy famosa del artista llamada "Maybe i'm Amazed" (tal vez estoy sorprendido), pero lo que los fanáticos de la serie no saben es que la versión que sonó en este capítulo fue armada de forma exclusiva para el programa.

Esto ocurre, porque McCartney quiso utilizar la oportunidad para burlarse de uno de los mitos más grandes que ha tenido que enfrentar en su carrera. Aquel que dice que el verdadero Paul murió hace años y que hicieron un casting para encontrar un cantante parecido que lo reemplazara dentro de The Beatles.

Así que de acuerdo al medio Legends Revealed, Paul McCartney habría pedido que añadieran un chiste al capítulo. La broma comienza cuando en una de las partes del programa, el exBeatle le dice a Lisa Simpson a manera de broma que si reproduce "Maybe i'm Amazed" al revés, podría descubrir la receta de una rica sopa de lentejas.

Pero lo sorprendente viene al final del capítulo, cuando hay una escena muy emotiva protagonizada por Lisa y su padre Homero Simpson, en la que suena la canción de Paul y, en efecto, allí está escondida una receta de una sopa de lentejas y un saludo de despedida del artista donde se lo escucha decir: "Ah, y por cierto, estoy vivo".

