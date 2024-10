La supuesta ‘papelera’ de Whatsapp donde se almacenan temporalmente algunas cosas eliminadas

.Publicidad.

Quien use Whatsapp constantemente sabe que la memoria del celular puede llenarse constantemente debido a los archivos y chats de la aplicación. Además muchos creen que al borrar las cosas de la app ya quedan completamente erradicadas pero para sorpresa de muchos no es así. De hecho, existe una alternativa, en WhatsApp donde se almacenan temporalmente los elementos borrados, en caso de que necesite recuperarlos. Le llaman la ‘papelera’ de Whatsapp.

Si usted es de los que borra los mensajes, fotos, vídeos y archivos, entre otros elementos, para liberar espacio sepa que no es totalmente efectivo. Eso sí, no es una papelera aunque lo parece, de hecho la aplicación no tiene nada por el estilo. Debido a que el historial de chats no se almacena en los servidores de la aplicación.

Cómo borrar cosas de la ‘papelera’ de Whatsapp

En este caso se trata de la copia de seguridad, que se guarda en Google Drive para dispositivos Android y en iCloud para los iPhone. Así que si usted quiere erradicar por completo las cosas que ha borrado de Whatsapp debe hacerlo en las copias de seguridad. Existen dos formas dependiendo del smartphone.

1. Para los usuarios de Android, debe ingresar a Google Drive, seleccionar la opción "Copias de seguridad" en el menú, verificar si está disponible la copia más reciente y eliminarla.

2. En el caso de los usuarios de iPhone pueden seguir un procedimiento similar, accediendo a iCloud.

