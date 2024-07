Así fue el último concierto de Paul McCartney en Bogotá; fue hace 12 años y se pudo ver gratis en TV

.Publicidad.

Los fanáticos del futbol pusieron el grito en el cielo y dijeron que El Campín no debía usarse para ese tipo de conciertos, por lo perjudicial que sería para la grama. La Alcaldía Mayor de Bogotá, en ese momento dirigida por el actual presidente Gustavo Petro, hizo todas las pruebas necesarias para garantizar que se tomarían todos los cuidados necesarios con el predio.

Además, también gestionaron los derechos para que el concierto fuera transmitido en televisión. El acuerdo se logró, pero con limitaciones de tiempo y sólo las dos terceras partes del histórico megaevento pudieron transmitirse. El locutor, melómano y gran conocedor de The Beatles, Manolo Bellon, fue el encargado de presentar la señal de televisión y hacer intervenciones para aportar información al evento para quienes lo seguían desde sus casas.

Ese concierto del 19 de abril de 2012, contó con grandes exitos de The Beatles, como de Paul McCartney en su faceta solista, así como de su proyecto Wings. Esa noche sonaron clásicos como "All my loving", "Band on the run", "Let it be", "Get back" y "Hope of deliverance", acompañadas de treinta canciones más.

Un dato curioso de esa noche es que la última de estas canciones él no la interpretaba en vivo desde diciembre de 1993, 19 años atrás.

| Lea más: La millonaria familia detrás de El Campín, el estadio que se hizo para unir a Bogotá

¿Cómo conseguir boletas para el nuevo concierto de Paul McCartney?

De momento la boletería sólo está disponible para los clientes del Grupo Aval, pero desde el viernes 12 de julio en horario de la mañana, los demás fanáticos podrán comprar sus entradas, que pueden conseguirse por medio de E ticket y desde 139.000 pesos, más el servicio que cobra la tiquetera.

El concierto que hace pocos días fue anunciado para el próximo 1 de noviembre, también tendrá zonas exclusivas y libres de alcohol para que las familias puedan ir con sus hijos, ya que se admitirán asistentes desde la edad de 7 años. El espacio destinado para ellos será el de la tribuna Oriental Baja, la Oriental Alta y la Oriental Norte Baja.

Para el concierto que traerá a Paul McCartney en el marco de su gira Get Back, también tendrá plateas disponibles que costarán entre 1.500.000 y 2.000.000 millones de pesos. Pensadas exclusivamente para los más fanáticos.