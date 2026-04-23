- La Universidad de la Sabana se mete en la formación de lo público con su nueva Escuela de Gobierno

En medio de la reciente Cumbre de Gobernadores se dio el lanzamiento de la Escuela de Gobierno de la Universidad de La Sabana. El encuentro, organizado por la Federación Nacional de Departamentos, reunió a mandatarios regionales, equipos de gobierno y candidatos presidenciales en un mismo espacio. Más allá de la agenda formal, en varias conversaciones se repetía una idea: la necesidad de que la gestión pública funcione mejor en la práctica, especialmente desde los territorios. En ese contexto es donde esta nueva Escuela empieza a tomar forma.

| Le puede interesar: Una empresa extranjera de muchos años en Colombia es la que mejor le paga a los miembros de su junta directiva

Formar para gobernar

Lo que plantea la Escuela de Gobierno es formar liderazgo público. La propuesta apunta a preparar tanto a personas como a equipos del sector público para asumir responsabilidades en la gestión, con una mirada más estratégica y conectada con los territorios. No se trata de un perfil único, sino de desarrollar capacidades para tomar decisiones, coordinar actores y moverse en escenarios donde lo técnico y lo político se cruzan constantemente.

En esa línea, su directora, María Carmelina Londoño, ha insistido en la idea de “construir puentes” entre sectores, generaciones y territorios, en un intento por volver a conectar la academia con el sector público y las regiones. Más allá del concepto, eso se traduce en formar perfiles que no solo entiendan su rol, sino que sepan moverse en entornos donde la articulación es clave.

Su enfoque reúne áreas como liderazgo, economía, gobernanza, comunicación política, innovación y herramientas como analítica de datos e inteligencia artificial. La idea no es quedarse en la teoría, sino que ese conocimiento tenga aplicación en el día a día. Por eso, buena parte del modelo gira alrededor de la práctica, con análisis de casos, simulaciones y ejercicios que buscan acercarse a situaciones reales.

Una apuesta desde lo territorial

En esa misma línea aparece la Maestría en Administración Pública (MPA), un programa dirigido a profesionales que ya tienen algún vínculo con el sector público o están cerca de asumir ese tipo de roles. Más que empezar desde cero, el enfoque está en reforzar capacidades en personas que ya se mueven en ese entorno, desde equipos de alcaldías y gobernaciones hasta perfiles técnicos y asesores. El trabajo se centra en situaciones que hacen parte de la gestión cotidiana, donde la planeación y la ejecución suelen ir de la mano.

El énfasis territorial atraviesa toda la propuesta. La Escuela plantea el gobierno no solo desde el nivel central, sino como un proceso que se mueve entre lo local, lo regional y lo nacional. Es una mirada que conecta con lo visto en la Cumbre de Gobernadores, donde las regiones vienen ganando espacio en la discusión sobre cómo se toman decisiones en el país.

En palabras del rector de la Universidad de la Sabana, Rolando Roncancio-Rachid, la iniciativa busca fortalecer liderazgos y aportar a una mejor gestión pública desde los territorios. Más allá del alcance académico, la intención es que esa formación termine reflejándose en la manera en que se toman decisiones dentro de las instituciones.

Rolando Roncancio-Rachid, rector de la Universidad de la Sabana.

Como ocurre con este tipo de iniciativas, el alcance real no se mide en el lanzamiento, sino en lo que pase después. Por ahora, la Escuela de Gobierno de la Universidad de La Sabana entra en una conversación que sigue creciendo: cómo se están formando hoy quienes trabajan en lo público y qué tanto eso termina influyendo en la manera en que se gestiona.

| Vea también:

Anuncios.

Anuncios..