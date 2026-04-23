- El peso de Proindesa en las regiones: reforestación, empleo, vías y muchos recursos entregados

Con seis concesiones viales, el holding de Aval y Corficolombiana suma inversión social, siembra de árboles y lidera programas educativos que llegan a las regiones

Proindesa, holding de infraestructura de Grupo Aval y Corficolombiana, reportó que generó a corte de 2025 más de 37.800 empleos en los 6 departamentos donde desarrolla sus proyectos viales. A esto, se suman inversiones superiores a US$13 millones en programas sociales y ambientales durante el año pasado, iniciativas que beneficiaron a más de 272.000 personas en 39 municipios del país.

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Proindesa participa en la estructuración, financiación y operación de proyectos de infraestructura a través de seis concesiones viales que conectan regiones productivas con los principales centros económicos del país. En conjunto, estas concesiones administran más de 653 kilómetros de vías en concesión, con infraestructura que incluye 182 kilómetros de calzada construida, 40 túneles, 503 puentes y 15 estaciones de peaje.

Foto: Proindesa

En el frente ambiental, los proyectos desarrollados por la compañía incluyen acciones de protección de la biodiversidad y gestión de impactos ambientales. Entre los resultados se destacan la siembra de más de 880.000 árboles, la protección de 3.612 hectáreas y la instalación de más de 4.200 paneles solares en sus proyectos.

Las iniciativas sociales desarrolladas en las zonas de influencia de las concesiones han beneficiado a más de 272.000 personas y han impactado a más de 260 instituciones, a través de programas comunitarios enfocados en educación, emprendimiento, fortalecimiento de economías locales y promoción de la seguridad vial.

Foto: Proindesa

En 2025, los programas sociales de Proindesa estuvieron enfocados en fortalecer unidades productivas y generar ingresos en las comunidades. En educación, los programas Pasaje a la Fantasía y Escuelas Solidarias impactaron a 26.071 estudiantes y docentes en 265 instituciones educativas, con acciones orientadas al fortalecimiento de competencias y al mejoramiento de entornos de aprendizaje.

En cultura vial, a través de Fiesta del Tránsito Vial y Cultura Vial Inteligente, se alcanzaron más de 180 mil personas mediante campañas de sensibilización dirigidas a estudiantes, usuarios de los corredores y población general. Adicionalmente, 8.401 adultos mayores fueron beneficiados con programas de salud y bienestar enfocados en acompañamiento y fortalecimiento de capacidades, en articulación con comunidades y actores locales en las zonas de influencia de las concesiones.

En cuanto a resultados financieros, en 2025 la compañía registró una utilidad neta consolidada de US$173 millones y activos por US$11.825 millones. Además de la operación de concesiones viales, Proindesa gestiona nueve vehículos de inversión en infraestructura por un valor superior a US$4.403 millones.

“Nuestro compromiso es desarrollar infraestructura que conecte territorios y acompañe el crecimiento económico de las regiones donde operamos, incorporando criterios de sostenibilidad y trabajo con las comunidades. En esa misma línea, en 2026 enfocaremos nuestra estrategia en la exploración de nuevos mercados en Latinoamérica y en la estructuración de proyectos de obra pública, APP de iniciativa pública, obras por impuestos y APP de iniciativa privada en Colombia”, indicó Alberto Mariño, presidente de Proindesa.

*Con información suministrada por Proindesa.

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