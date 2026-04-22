- Una empresa extranjera de muchos años en Colombia es la que mejor le paga a los miembros de su junta directiva

Terpel, una de las tres juntas en las que está Sylvia Escobar, paga $ 14 millones por sesión, el Grupo Argos reconoce $ 12.6. Estas son las 10 mejor remuneradas

El Colcap es el índice bursátil de la Bolsa de Valores de Colombia y se calcula a partir del comportamiento financiero de las 20 empresas más líquidas del mercado colombiano. Ahora que termina la temporada de asambleas se conocieron las cifras que estas empresas pagan a sus directivos.

La empresa chilena Terpel es la que mejor remunera a su junta directiva: paga $ 14 millones por sesión a cada uno de ellos. La mayor red de gasolineras de Colombia fue adquirida en 2010 por la Compañía de Petróleos de Chile – Copec, controlada por el poderoso grupo económico Angelini, uno de los conglomerados más influyentes de Chile y cuya cabeza visible es Roberto Angelini Rossi.

Angelini Rossi es heredero de un imperio fundado por su tío, el inmigrante italiano Anacleto Angelini, quien empezó su fortuna en el sector pesquero y la expandió hacia los sectores de energía, forestales, finanzas y transporte. Han construido un emporio con fuerte presencia en Colombia como se relata en esta nota

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Silvia Escobar Gómez, la campeona de las juntas directivas

En esta junta participa Sylvia Escobar Gómez, expresidenta de Terpel quien es una ejecutiva muy solicitada para formar parte de juntas directivas. Actualmente preside la junta directiva del Grupo Integral de Salud EPS Sanitas de propiedad del español Joseba Grajales quien logró recuperar el manejo de su organización tras la intervención por parte del gobierno Petro,. Forma también forma parte de los directivos del Grupo de Energía de Bogotá que aprobó la venta de un paquete accionario para liberar recursos de inversión social en la capital.

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En segunda, tercera y cuarta posición están las empresas Grupo Argos, y sus filiales Argos y Celsia. Estas tres empresas ajustaron los honorarios de sus miembros de junta este año, luego de una asamblea en la que, tanto el Grupo Argos como Cementos Argos, han vivido una profunda reestructuración directiva luego de que Juan Esteban Calle pasara de presidente de Cementos Argos a presidente del Grupo Argos.

Las tres empresas pagan mensualmente a sus miembros, independiente de las sesiones, aunque estas se realizan normalmente con esta periodicidad. El Grupo Argos paga $ 12,6 millones, la cementara Argos $ 11,6 millones y la generadora, comercializadora y distribuidora de energía Celsia $ 10,5 millones. Tanto Cementos como Celsia comparten sus miembros patrimoniales, quienes son ejecutivos del Grupo Argos: Juan Esteban Calle, Felipe Aristizábal, Rafael Olivella y Juan Esteban Mejía.

La Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo se mueve sobre los $ 8 millones por sesión

En quinta posición se ubica Corficolombia, el holding de inversiones no financieras del Grupo Aval perteneciente a Luis Carlos Sarmiento Angulo. Sus miembros reciben una remuneración de $ 8.8 millones por sesión, mientras que su filial Promigas ocupa el octavo lugar con $ 8.5 millones por sesión. En ambas juntas participan María Fernanda Suárez (presidenta del Banco Popular) y Carlos Arcesio Paz (cara visible de la familia dueña de l grupo Harinera del Valle).

El sector energético estatal y mixto también destaca en el escalafón. Interconexión Eléctrica – ISA, ocupa el sexto lugar, seguida de cerca por su accionista mayoritario, la petrolera estatal Ecopetrol. ISA paga $ 8.6 millones por sesión y Ecopetrol paga $ 8.5 millones. Un movimiento notable en este sector fue el de Mónica de Greiff, quien tras retirarse de la junta de la petrolera pasó a integrar la de ISA. Esta junta directiva fue llamada a dar explicaciones por el nombramiento de Jorge Carrillo en la Presidencia de la compañía quien llegó respaldado por el ex alcalde de Medellin Daniel Quintero y por esa via por el Palacio de Nariño. Su nombramiento fue tumbado por el Consejo de Estado.

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El listado lo cierra en novena posición el Grupo de Energía de Bogotá, controlado mayoritariamente por el Distrito Capital de Bogotá, que paga $ 7,8 millones por cesión. En décima posición aparece el Grupo Mineros, que se distingue por utilizar un esquema de retribución anual y en dólares de USD 55.000 para sus directivas. Esta compañía minera, enfocada en la explotación de oro en el Bajo Cauca antioqueño, tiene actualmente como accionista mayoritario a Sun Valley Investments, firma liderada por su socio gerente Vikram Sodhi.

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