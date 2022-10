La ultraderecha se queda con la alcaldía de Lima

.Publicidad.

El candidato ultraderechista a la Alcaldía de Lima, Rafael López Aliaga, conocido como Porky, es el vencedor de las elecciones municipales en Lima, la capital peruana.

Tras un recuento ajustado, Aliaga, candidato por Renovación Popular (1.373.774 votos 26,287 por ciento), finalmente se ha impuesto al candidato de izquierda Daniel Urresti de Podemos Perú (1.326.296 votos y 25,379 por ciento), según datos oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú (ONPE).

López Aliaga ha aprovechado su primera comparecencia ante la prensa tras conocerse los resultados definitivos para pedir la dimisión del presidente peruano, Pedro Castillo.

"Por el bien del Perú (...) La gente no está comiendo (...) El daño es la falta de confianza. Cuando no hay confianza, no hay inversión. Cuando no hay inversión, no hay trabajo. Cuando no hay trabajo, no hay consumo. Así de simple es la economía", ha afirmado.

"Así que por el bien del país de una vez renuncia, que se asile en algún país para que no lo persigan y que nos deje el país en paz y que haya un presidente de consenso. Yo no voy a postula a la Presidencia", ha añadido.

Su rival, Daniel Urresti, ha felicitado a López Aliaga con un mensaje en Twitter. "Felicito al señor López Aliaga por ser elegido alcalde de Lima. Aceptamos los resultados de la ONPE sin reparos. En democracia los limeños han elegido libremente a la persona que regirá su destino. Gracias totales a los que me apoyaron", ha apuntado.

Los hasta ahora principales partidos peruanos, Perú Libre y Fuerza Popular, han sido los más castigados en estas elecciones regionales y locales en favor de candidatos independientes o de otros partidos.

De acuerdo con las cifras publicadas hasta el momento, ninguno de los quince candidatos de Perú Libre ha logrado imponerse, al igual que tampoco nadie entre las once propuestas presentadas por el partido de Keiko Fujimori.

Si bien ambos partidos protagonizaron una enconada disputa por la Presidencia del país, poco más de un año después no parece que vayan a tener ningún gobierno regional. Fuerza Popular y Perú Libre han logrado resultados devastadores para sus intereses, con 19 y 15 propuestas electorales fallidas, respectivamente.

Los electores han penado al principal partido de la oposición por su insistente campaña por denunciar un fraude electoral en las pasadas presidenciales que no tuvo lugar y por expulsar al presidente, Pedro Castillo, a través del Congreso. Perú Libre, en cambio, está viendo cómo le pasan factura sus controvertidas alianzas en el Congreso con sus otrora rivales fujimoristas.

Dentro de Perú Libre, el partido del presidente Castillo, ya han surgido las primeras voces pidiendo una renovación. Así, el ex primer ministro Guido Bellido ha indicado que "el partido debe pasar por un cambio radical en su estructura y dirección luego de una crítica y autocrítica".

