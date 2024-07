La trinca de los verdes que quiere sacar del juego a Katherine Miranda, quien no se rinde

.Publicidad.

Aunque todo parecía indicar que la candidata oficial de la Alianza Verde para la presidencia de la Cámara de Representantes iba a ser Katherine Miranda, al final la realidad será muy diferente. La politóloga bogotana había recibido el respaldo de 11 de los 20 representantes que conforman la bancada de la coalición Centro-Esperanza, en donde también están incluidos Nuevo Liberalismo, Verde Oxígeno, Gente en Movimiento y Dignidad y Compromiso. Sin embargo, estas colectividades no participan en la elección del candidato, por lo que solo se tienen en cuenta los votos de los 15 verdes y ahí Miranda solo logró 7 de 15.

Los otros 8 fueron a parar al boyacense Jaime Raúl Salamanca, quien además de ser cercano al gobernador Carlos Amaya logró el respaldo del presidente Gustavo Petro, quien prefiere verlo a él en la presidencia de la corporación que a una Miranda que, aunque fue alidada suya en campaña, se ha ido distanciando de su proyecto y se ha ido frontalmente contra sus reformas, especialmente la de la salud.

..Publicidad..

Desde la bancada verde un motor de la candidatura de Salamanca es el caleño Duvalier Sánchez, fórmula del senador Ariel Ávila, quien a pesar de haber hecho campaña por el presidente Petro en la segunda vuelta, con Katherine Miranda como jefe de debate en Bogotá, ha mantenido distancia del gobierno, aunque no de manera tan radical como su fórmula en Bogotá, Catherine Juvinao, quien está rota con el gobierno.

...Publicidad...

Después de sostener reunión en el @PartidoVerdeCoL la bancada ha tomado una decisión mayoritaria de respaldar y presentar la candidatura oficial de @JaimeRaulSt para la Presidencia de la Cámara de Representantes.



Invitamos a las bancadas de los Partidos Políticos a acompañar… pic.twitter.com/alvB6dqe6S — Duvalier Congresista 🏛 (@DuvalierSanchez) July 17, 2024

Ahora bien, la llegada de Salamanca al puesto no será un camino de rosas, como sí lo será por ejemplo la del conservador Efraín Cepeda a la Presidencia del Senado, donde no contará con ninguna oposición. El boyacense, por su parte, sí tendrá que enfrentarse a la propia Miranda, quien no da su brazo a torcer y, alegando que el turno en la mesa directiva es en representación de toda la coalición Centro-Esperanza y no solo de la Alianza Verde, mantendrá en firme su candidatura.

....Publicidad....

Así las cosas, el 20 de julio se dará una situación similar a la que se vivió hace un año cuando se tuvo que dar una votación para elegir al Presidente del Senado. En ese entonces el turno también le correspondió a los verdes y Angélica Lozano, quien era la candidata oficial, terminó perdiendo ante Iván Name, quien obtuvo la mayoría de los votos de la plenaria.

Lo cierto es que Salamanca contaría con el respaldo de la coalición de Gobierno. Mientras tanto, por Miranda votarían los representantes de Cambio Radical, quienes ya anunciaron públicamente el apoyo a la bogotana y los demás votos los sacaría de parte de Partidos independientes y de oposición.