Jefferson Lerma enamoró a Mourinho y llegaría al club que dirige en exótico país; así es el negocio

Aunque Jefferson Lerma no convenció del todo en sus primeras convocatorias con la selección Colombia, en la actualidad es titular indiscutido del equipo de Néstor Lorenzo y en la Copa América demostró que en el mediocampo es una muralla. El futbolista nacido en el Valle del Cauca fue uno de los más superlativos en el certamen continental y, como era de esperarse, empezó a llamar la atención del fútbol internacional. Es más, en las últimas horas se supo que el club que dirige el mismismo José Mourinho hizo una oferta por él, por pedido del portugués, quien después de verlo con la tricolor pidió a las directivas ficharlo.

Como es sabido, hace algunas semanas se confirmó la llegada de José Mourinho al Fenerbahçe de Turquía y uno de los grandes objetivos de 'The Special One', como es conocido, es armar una plantilla competitiva para pelear la liga turca y la Uefa Champions League. Con esa meta en mente, el portugués vio con muy buenos ojos tener a un jugador como Jefferson Lerma en el club, razón por la que pidió a las directivas del equipo hacer una oferta de 15 millones de euros al Crystal Palace, para tantear el terreno y, si se acepta el monto, empezar con las conversaciones.

El medio encargado de dar la primicia fue el Sporx de Turquía, en donde también se afirmó que, en primer momento, la idea del cuadro otomano es poder charlar con las cabezas del Crystal Palace y buscar un acuerdo que sea beneficioso para todas la partes. Aun así, en el país euroasiático son consientes que el traspaso del mediocampista es complicado, pues es uno de los jugadores más importantes en la plantilla del club de Londres y, aunque 15 millones de euros es un monto prometedor, lo cierto es que el futbolista se cotizó de gran manera con la tricolor.

