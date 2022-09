La trapeada que le pegó Carlos Antonio Vélez a James tras el triunfo de Colombia contra Guatemala

A pesar de marcar el primer gol, el periodista aseguró que lo hizo con la mano, pero el VAR no lo vio. Además, dijo que "James ya fue" y hay mejores que él

El nuevo técnido de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, empezó con pie derecho en su primer partido con el combinado nacional entre Colombia y Guatemala, jugado en Nueva Yersey: el resultado fue un 4 a 0 a favor de Colombia.

Después de sesis meses sin marcar un solo gol —el último gol fue contra Venezuela, de penalti, el día que Colombia quedó eliminada del Mundial de Catar 2022— James Rodríguez anotó este sábado el gol que puso en ventaja a Colombia contra Guatemala.

Ese fue el primer gol de cuatro que le dieron el triunfo a Colombia sobre Guatemala. Sin embargo, Carlos Antonio Vélez, que vio el partido por televisión, se fue lanza en ristre contra James por su desempeño durante el partido.

El periodista apuntó que desde el principio del partido estuvo “tentado a cambiar el canal” porque “el partido estaba muy malo” y observaba “el mismo fútbol” que dejó a la Selección Colombia “afuera del Mundial de Catar”.

Sobre James, que apuntó el primer gol en el minuto 39, dijo: “Hizo un gol con la mano, la bajó con la mano, pero no había VAR… Y después del gol ilegal se terminó peleando con la tribuna”.

🪐⚽ "Si James está bien, que lo convoquen, pero no se ha ganado el puesto por un gol a Guatemala cerrándole la puerta a Carrascal, Asprilla, eso es condenar el futuro" @velezfutbol#PlanetaFútbol pic.twitter.com/nMyJ12tW3j — Win Sports TV (@WinSportsTV) September 25, 2022

Y agregó que no hay suficientes razones para destacar a Rodríguez: “Eso no me mueve la aguja. Hay mejores que James en la Selección y lo vimos al final del partido. Yo creo que James ya fue”.

De hecho, rescató que el mejor momento del partido fue cuando el técnico decidió hacer cambio, salió James y le dio paso a Jorge Carrascal, en el minuto 64, “hubo reacción, velocidad y el equipo fue otro”. Aprecieron “jugadores que si no siguen el ejemplo de James, van a ser leyenda”.

Pero no paró ahí, pues añadió que el lugar de James no debería estar asegurado en la Selección: “Que se haya ganado el puesto por un gol a Guatemala, después de 6 meses inactivo, es condenar el futuro y estar pendientes del pasado”.

E hizo una solicitud final: “¿Por qué no nos destetamos de eso. ¿Qué hemos ganado con James, cuántos títulos?”.

Este triunfo agridulce contra la selección de Guatemala ocurre tras estrenarse como jugador en el Olympiacos de Grecia contra Aris Salónica, donde tampoco salió bien parado: su equipo perdió 2-1 y su figura se fue diuyendo con el paso de los minutos. El peso de su inactividad se está viendo en las canchas.

