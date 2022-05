La tranquilidad de comprar boleta para ir a un Festival y saber que no saldrá como el Jamming

.Publicidad.

No tenemos duda que El Cordillera no será ningún Jamming. Suena extraño, raro, que después de un descalabro monumental como el que sucedió en Ibagué a finales de marzo por culpa del festival que nunca fue, alguien se anime a hacer un megafestival cobrando 440 mil pesos por una boleta, pero sin él puedes ver a la orquesta de Kusturica, que no viene a Colombia desde hace 15 años, Caifanes, los Fabulosos Cadillacs, Molotov, Robi Draco, Zoe y otra constelación de estrellas, y además se tiene el respaldo de una firma como Paramo, responsable de traer a Miley Cirus, Guns N’Roses, todo el Estereo Picnic y los conciertos más importantes del país, no hay nubarrones que temer.

La mejor manera de exorcizar los demonios de dos años de pandemia es ir a un concierto en donde estarán los mejores exponentes del rock en espaol, los verdaderos eternos. Por eso, la preventa ya se vende como pan caliente:

