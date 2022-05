Me gustaba el que no tenía los amarres de partidos manchados por corrupción, por clientelismo desbocado. Porque algunos de esos poderosos han “secuestrado” al Estado

Por: JOSE ALFREDO MARTINEZ HERRERA |

mayo 10, 2022

Viendo la evolución de las campañas políticas por la presidencia, tengo que reconocer que me gustaba Fico. Porque siempre ha sido una persona amable, que escucha a los ciudadanos y que se ha embarcado en estas campañas, más por iniciativa personal, que por una estrategia de grupos económicos.

Fico fue candidato a la Alcaldía de Medellín apoyado por Álvaro Uribe y perdió; y a pesar de eso, por convicción o por terquedad se volvió a lanzar de manera independiente y contra el candidato de Uribe, llegó a la alcaldía. Ese Fico me gustaba, el Fico que sin revanchismos llegó a gobernar la capital paisa, asumiendo banderas como la de la seguridad y a pesar de las suposiciones dañinas y de la infortunada condena al secretario de seguridad, vimos como Fico lideraba operativos, exigía resultados de la fuerza pública y trataba de coordinar a todas las instituciones del sistema de justicia para que no dejaran salir a los delincuentes.

Fico me gustaba cuando lideraba los programas sociales y llegó a sacar personalmente de muchas casas a niños y jóvenes para llevarlos al colegio. Fico me gustaba cuando actuaba con sentido común y sensibilidad social para lograr reales cambios en su entorno.

Fico me gustaba cuando salió un día, así como así a postularse para presidente, con un deje relajado y entusiasta, y yo decía: Fico me cae bien y me gusta, pero no le alcanza… Ese era el Fico que me gustaba. Después llegaron megaempresarios, terratenientes, gremios, banqueros, muchos representantes de poderes económicos y políticos a gritar por Fico y ya me dejó de gustar. ¿Por qué?

Porque algunos de esos poderosos han tenido “secuestrado” al Estado, han robado, desfalcado, delinquido y nadie les dice nada, nadie les hace nada… se han salido con la suya. Por ejemplo, todo el mundo sabe que Luis Carlos Sarmiento Angulo es el dueño de un grupo empresarial protagonista de la corrupción de Odebretch, responsables de la mala construcción y caída del puente Chirajara y para eso puso a un fiscal de bolsillo de apellido Martínez (cómplice también de estos desmadres), para que le desapareciera esos casos, y cumplió su cometido. Casos como esos abundan, de los poderosos que asesinan, estafan, compran votos en elecciones, se roban el dinero de las carreteras, de los puentes, de los subsidios, ¡de la alimentación escolar!

Me gustaba el Fico que no tenía los amarres de partidos manchados por corrupción, por clientelismo desbocado, me gustaba el Fico que no contaba con el respaldo de los herederos del Ñeñe; me gustaba el Fico que no era apoyado por los terratenientes y gamonales que sólo saben mantener al pueblo ignorante, en guerra, excluido y atemorizado, para poder explotarlo y así mantener sus privilegios exagerados.

Considero que para ser presidente de una nación no se requiere ser el más sabio de los seres humanos, solo con atención e inteligencia completas, tener buen corazón, capacidades de liderazgo, sensibilidad social y sentido común. Fico las tenía, pero hoy tenemos entre sus nuevos “refuerzos” una especie de zoológico de todas las razas y categorías; zoológico que puede aportar unos votos, pero también perturba…

No obstante, esta visión desteñida y gris de la campaña de Fico, si miro hacia las otras huestes, se ve negro, relampagoso y con volcanes en erupción —El coctel perfecto para una tragedia—, así que por cruda que sea la radiografía, mi decisión apunta a apoyar a Fico.

Así las cosas, Fico tiene por delante los dos más grandes retos de su vida: ganar la presidencia uniendo fuerzas políticas, sociales y el voto de opinión de indecisos; y por otro lado, y lo más difícil, demostrar que una vez llegue a la presidencia, él y su equipo cercano, deberán tener la fuerza, carácter y pureza de corazón suficientes para quitarse de encima esos lazos que los quieren amarrar y doblegar a los intereses mezquinos de esos “poderes” de siempre.

Fico tendría que aferrarse a su vocación de servicio y sus raíces, fundamentales en esta gesta, digna de una película de héroes o de un canto de Homero. Me gustaba Fico y sueño con que me sorprenda y me vuelva a gustar.

Esta es la simple opinión de un colombiano ingenuo que todavía cree en las películas de héroes y en que este sueño se podría hacer realidad. ¿Y por qué soñar? Como diría Joan Manuel Serrat: “Sin sueños, la vida sería solo un ensayo para la muerte”.