La tal consulta: ni chicha ni limoná

Cuando en el mundo de la fantasía las cosas se enredan cada día más con cada nueva aparición de una nueva fantasía, es que simplemente ya no se vive en aquel mundo fantasioso, sino que ya todo es una cosa de locos.

Día a día y minuto a minuto se sabe y conoce de casos tremendos e indignantes de corrupción que vulneran de forma directa a los más necesitados. Se ROBAN los dineros que alimentarían a los niños en La Guajira y no sigo para no hacer más triste aun este escrito y no ocurre absolutamente nada. Nada de nada, salvo la nueva aparición de un nuevo caso en donde los únicos perjudicados son los habitantes de cualquier barrio de cualquier ciudad perdida en donde se dice que desapareció la plata que iba destinada a la creación de una escuela.

Sale el escándalo en dos o tres medios, o en todos o en uno, aparece el concejal y el congresista de ese lugar y el contralor y el procurador y hasta el fiscal diciendo todos al unísono esto no da ya para más, de ahora en adelante nuestra meta será luchar contra la corrupción y el ciudadano que ve u oye la noticia se limita a exclamar por tres segundos antecitos de votar por los mismos de siempre “qué HijuePutas tan descarados”, refiriéndose a toda aquella lacra que llaman clase política que carece de freno para sus desmanes.

Y todos esos Honorables Parlamentarios, y el presidente, y hasta los expresidentes, dicen vamos a luchar contra la corrupción, tragándose la lengua al terminar la frase ya que ahora hay que hablar del desarrollo y el progreso porque ya le estamos mordiendo los pies a Suiza en mejoría social.

Todo esto sería de risa si no fuera para llorar.

Y es para llorar cuando un puñado de no más de tres presenta proyectos de ley en contra de aquello, y cuando ven que la cosa carece de oídos acuden a una costosa y vaga consulta que solo trae lugares comunes.

Cárcel perpetua para el corrupto con el añadido de una cortada de cabeza si se probare que el acto lo hizo con alevosía. Maravillosa norma que hasta yo aplaudiría, con el pequeñísimo agravante que el corrupto no se deja coger porque el dinero de la mordida es tan grande que da para ensuciar las manos de toda aquella “autoridad” que comience a oler la cosa.

Y así sigue la consulta, con principios hermosos que no hacen sino copiar lo que ya contiene el mismo Código Penal y miles de normas que condenan hasta la perpetuidad en prisión a todo aquel condenado como corrupto.

La cosa es aplicar las normas existentes, que las hay y muchas y para ello sólo se necesita que la cúpula política se ponga en la tarea. Pero ya sabemos que andan en otra fiesta.

Pero de las normas de la consulta hay una que me gusta y a la cual votaría Sí. La bajada de sueldos a los congresistas. Ganan demasiado (¡¡¡demasiado !!!) dinero si se hace la simple relación del aumento de su sueldo con el mínimo en el curso de los últimos diez años, salvo que creamos como borregos las palabras del mismo presidente del congreso (en minúsculas) quien aduce al borde de las lágrimas que esos manes deben trabajar en Bogotá, y acudir a sus regiones en los fines de semana y vacaciones y ahí se gasta mucho dinero, millonadas, y todos pensando al pobre hombre público acudiendo a las barriadas de su sitio de origen supervisando que la obra del puente quede bien, sin un tornillo que falte ni que sobre.

No señores ni señoras.

Lo que hace falta es la designación como contralor, fiscal, procurador y jueces a mujeres (y hombres) cuya meta firme y juramentada en su conciencia sea la de luchar por el desarrollo social de Colombia y velar para que los recursos públicos sean destinados al bienestar de su población.

Es una meta que en el presente la veo imposible, pero sueño con que algún día sea realidad y que alguien invente una guillotina que no cause dolor.

Es como quien pide castración con tijeras para los violadores de niñas. No, ya hay una norma con un fuerte castigo. Lo que hace falta es que el Estado se ponga los pantalones y le meta mano a los centros de asistencia familiar e infantil, y en concordancia con la policía y la justicia haga aplicar la norma existente.

Y hablando de irrealidades me llamó mucho la atención el grito de alarma de una turista inglesa en Marbella, España.

Se quejó de su viaje turístico porque por la Españas, dice ella, hay mucho español.