Las tres del tintero y la ñapa

“EL QUE LA HACE LA PAGA” ENTRONIZA LA VENGANZA

Publicidad

Con la misma frescura conque lo dijo en campaña, y se lo criticamos, el presidente Duque inició esta semana la operación “El que la hace la paga” rodeado de todos los policías de alto grado, que todavía no piensa remover. Esa presunta batalla contra los delincuentes, presentada con tamaño título provocador, entroniza la venganza como instrumento del estado y promueve que el espíritu cristiano de la justicia sea reemplazado por el del cobro inmediato. La historia universal, y la nuestra sí que más, está plagada de ejemplos de cómo esos cobros han originado guerras y crueldades infames, pero también de como la batalla contra las teorías del Oriente Medio, judías e islamistas de ojo por ojo, diente por diente, han sido morigeradas aplicando justicia y no vindicta. El presidente Duque no lo cree así y pretende dar reversa al país incitándolo equivocadamente no a guardar el orden sino a ejercer la venganza.

A JUICIO EL GENERAL NIETO POR CHUZAR EL INTERNET

El general del ejército Martín Fernando Nieto y dos oficiales más han sido llamados a juicio disciplinario por la Procuraduría por haber adquirido en Las Vegas uno de esos tantos aparatos conque los servicios de inteligencia quiebran la privacidad de los seres humanos en el internet. Por supuesto, en los medios enmermelados o que se mueren de miedo de un bombardeo a los gansos, la noticia ha pasado hábilmente oculta porque se trata de uno de los oficiales de las Fuerzas Armadas que más experiencia ha tenido en inteligencia y contrainteligencia. Y nadie, ni el ministro de Defensa Botero ni los programas de humor van a reparar que lo descubierto es nada más ni nada menos que el montaje de una oficina de chuzar correos electrónicos del Ejército Nacional. Mucho menos el procurador, que los llama a juicio disciplinario por haberse ido a gastar esa plata del estado para comprar el aparatico en la Feria de la electrónica de Las Vegas como si fuera plata de bolsillo, no por violar la intimidad de los ciudadanos.

LOS ASCENSORES DE CALI

En casa de herrero cuchillo de palo, decían nuestros antepasados. Y en la casa de la justicia de Cali, en el Edificio de los Juzgados, se ha venido a saber por publicación de El Pais , luego de que un ascensor se vino abajo y mató dos personas e hirió a otras cuatro muy gravemente, que su instalación fue una adecuación forzada de los contratistas y que de allí proviene la falla que ocasiona esta tragedia. Es la Justicia Colombiana y quienes la administran las que compran unos ascensores chinos que no cabían en los huecos que los arquitectos diseñaron y los constructores dejaron prestos para instalar los ascensores. Hubo que modificarles el chasís y las poleas de tracción con el visto bueno del interventor que la Justicia dizque tenía y recortarle algunas plataformas. Pero como aquí ni aprendemos ni hacemoresponsables todo será una anécdota para recordar.

...Y la ñapa: los trinos de Gardeazábal esta semana

@eljodario me han honrado siempre haber sido profesor de la Universidad de Nariño y haber escrito allá en el cubÍculo de Torobajo CONDORES NO ENTIERRAN TODOS LOS DIAS hace 48 años

@eljodario a Nancy Patricia le tocó dar reversa para corregir mico que se le habia trepado a Duque en el proyecto de ley anticorrupción

@eljodario Echavarria @BancoRepublica sabe mas que Bloomberg y Valora Analitik y afirma que la crisis turca no nos afectará ( pero el dólar hoy pasó la barrera de los 3 mil)

@eljodario art 196 CN “El Presidente de la República, o quien haya ocupado la Presidencia a título de encargado, no podrá salir del país dentro del año siguiente a la fecha en que cesó en el ejercicio de sus funciones, sin permiso previo del Senado”

@eljodario “Los magnificos” policias de Medellin siguen bandas adentro.”Los playeros” policias de Cartagena solo aparecen en las playas a las 6 de la tarde para sacar a la brava a los turistas así esté haciendo sol.Durante el dia ninguno ayuda evitar cobros excesivos.

@eljodario tanto en Avianca como en Electricaribe es extrañamente coincidente pero detectable el afán de esconderle la verdad a sus usuarios.LOS DESPISTADOS columna de Gardeazabal en ADN

@eljodario la cienciologia se tomó la Policia y el general Nieto no se dio por enterado ?

@eljodario Alistémos el inmediato futuro.Vean lo que dice la ministra de Minas : es posible hacer fracking de manera responsable””

@eljodario Por fin largaron una chanfaina. Un viceministerio que no quedó en manos del uribismo: Carlos Alberto Baena, expresidente del partido MIRA, como viceministro de Relaciones Laborales del Mintrabajo

@eljodario Los Comuneros se rebotaron en contra de los impuestos injustos.¿ Querrá Carrasquilla con sus nuevos tributos calvinistas armar otra revuelta de los Comuneros en todo el país ?

@ElJodario La reforma tributaria calvinista injusta y cruel la pretenden imponer al mismo tiempo que estamos presentando declaración de renta del 2017 y la DIAN se volvió socia de nosotros al 53% MAL MOMENTO, Gardeazábal ADN https://www.spreaker.com/user/8676384/2018-08-16-20-28-28-computer-record …

Alberto Carrasquilla‏ @AlbCarrasquilla

Más

Alberto Carrasquilla Retwitteó El Jodario

No seas exagerado Gardeazábal

@eljodario sume ministro y verá que no exagero, predial,pila,industria y comercio,renta,riqueza,vehículos,valorización…cuánto le da ? Casi 53 % !!!

@eljodario ESTÁ BIEN QUE TENGA ALZHEIMER,PERO NO SEA INJUSTO. ¿se acuerda de la batalla con la RTO ( reforma tributaria oligarca) que libré en solitario y que pasó en el Congreso porque senadores como Duque no se retiraron pudiendo desbaratar el quorum ?

@eljodario Ituango comienza a pagar, y muy caro,los afanes de EPM con su hidroeléctrica. Al paro de trasportes se unió hoy el cierre total de los establecimientos comerciales.

@eljodario quien le escribe los tuiters a Duque ? que vaya a clases de geografía para que no confunda a Magui-Payan como municipio caucano siendo toda la vida nariñense

@eljodario de quien es la responsabilidad del ascensor del palacio de justicia de Cali ? de los que intentaban repararlo y lo dejaron caer ? del escaso mantenimiento ? de la Divina Providencia ?

@eljodario ya se completan 10 días del nuevo gobierno y ni el presidente ni su duro ministro de Defensa parecerían afanados de realizar los reemplazos y nombramientos en la cúpula militar

@eljodario el dólar se sigue trepando.Hoy sube 40 pesos en las primeras horas. Y cuáles son las medidas de Duque y Carrasquilla para que no dizque nos coja el torbellino de Turquía que según Echavarría no nos alcanzaría

@eljodarioel apoyo de los liberales a Pipe Córdoba para la Contraloria lleva a que el bloque de la U y Cambio Radical no se le midan a un tercer candidato porque los fraccionados uribistas afanados por atajar a Pepe Lafaurie resultarían definiendo

@eljodario Santos se voló y debe ser juzgado por violación flagrante del articulo 196 de la Constitución

@eljodario art 196 CN “El Presidente de la República, o quien haya ocupado la Presidencia a título de encargado, no podrá salir del país dentro del año siguiente a la fecha en que cesó en el ejercicio de sus funciones, sin permiso previo del Senado”

@eljodario por novena vez consecutiva me llaman de Epsa ( @Celsia_Energia )del 3117944050 a ofrecerme el servicio de cacharreria de seguros para Sura.Asi me niegue,insisten en llamar.Pero cuando uno marca ese número dicen que no se encuentra en servicio .¿Abuso al usuario?