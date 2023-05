La solución al estrés puede ser aprender a flotar (y no es un chiste)

Por: Nazareth Mantilla |

mayo 11, 2023

Gravedad Cero, el primer centro de flotación en Colombia, celebra su sexto aniversario orgullosos de haber mejorado los niveles de estrés a más de 10.000 colombianos.

En los últimos años, reconocidos médicos colombianos han dicho que la flotación es un complemento necesario para la salud, debido a sus múltiples beneficios

Los centros de flotación tienen efectos muy positivos en la salud de cualquier persona, desde niños de 5 años que pueden usarlo, hasta para manejar el estrés post traumático en soldados, tal como lo ha hecho el ejército de los Estados Unidos.

Los factores económicos, la sobrecarga o la falta de satisfacción laboral, así como las relaciones personales y las familiares están entre las primeras cinco causas del estrés en las personas, según el estudio publicado por el Whole Living Journal; de hecho los colombianos son los más estresados en América Latina de acuerdo con la investigación de Mercer- Marsh Beneficios, que asegura que el 57% tiene que lidiar diariamente con estrés laboral.

Ante este panorama, las alternativas para combatir el estrés cada día son más variadas y una de las menos invasivas y más efectivas en la actualidad son los tanques de flotación y aislamiento sensorial. Se trata de una cabina horizontal que proporciona un espacio donde las personas pueden flotar sobre 25 cm de agua con 400 kg de sales de Epsom, en oscuridad, silencio y a la misma temperatura de la piel.

Este entorno aísla a la persona de estímulos externos y provoca la liberación de su potencial mental. “Al eliminar al cuerpo y la mente de distracciones, los sistemas principales del cuerpo trabajan con mayor efectividad y armonía” asegura Rafael Saavedra, director de Gravedad Cero, Centro de Flotación.

Los tanques de flotación no son como tal un invento moderno nacido de la nada. Tienen un trasfondo cultural muy antiguo. Desde hace milenios la humanidad ha utilizado espacios de aislamiento sensorial, con propósitos místicos, por ejemplo, las civilizaciones de la zona Andina y Centro América también tienen los temazcales o la técnica de ‘huachuma’. “El avance radica en la tecnología, que nos permite tener el espacio perfecto para activar los sistemas del cuerpo con la mayor eficiencia para distintos propósitos en los tanques de flotación”, asegura Saavedra, quien además cuenta que series televisivas como Stranger Things o los Simpsons, han hecho referencia a esta técnica en época moderna.

¿Cómo flotar elimina el estrés?

Las terapias en tanques de aislamiento sensorial son seguras y no tienen restricciones médicas importantes, se pueden hacer desde 1 vez al mes hasta 1 vez al día, su costo va desde los $145.000 pesos para sesiones individuales, aunque hay planes que reducen el valor y básicamente funcionan principalmente de dos formas:

Provee a las personas de estados de relajación profunda en todos los niveles: mental, físico y emocional. Mejora el desempeño del cuerpo en cuanto a recuperación y regeneración.

Asegura el director de Gravedad Cero que “hoy en día, los tanques de flotación son una respuesta rápida y eficaz para aliviar los estados de agotamiento y desconexión emocional en los que vive el ser humano. Además, se utilizan para aliviar el estrés, la ansiedad, dolores crónicos y como complemento para el tratamiento de algunas enfermedades, así como para mejorar el desempeño en ámbitos deportivos, creativos y transpersonales”.

La duración dentro del tanque es de 1 hora, sin embargo, la atención en Gravedad Cero es de alrededor de 2 horas, para poder tener un espacio de orientación previa y uno posterior de relajación y reincorporación.

5 impactos positivos que causa la terapia de flotación en la salud

Gravedad Cero realizó un estudio en conjunto con la Neuróloga Andrea Nassar y el Epidemiologo Fernando Yaacov Peña, titulado “Brain volumetric changes after sensory isolation: single case experimental design”, en el que se evidenció que sesiones en serie de flotación en tanques de aislamiento sensorial, pueden cambiar las estructuras físicas del cerebro, desencadenar la llamada ‘respuesta de relajación’ y llevar a un mayor bienestar físico, mental y psicológico.

Otros resultados (*) han demostrado una disminución del 46% en la ansiedad y del 33% en el dolor de los participantes, después de ocho semanas de terapia. Además, informaron una mejora notable en la calidad del sueño y en su capacidad para relajarse. Esto, debido al aumento en la densidad de materia gris en áreas del cerebro relacionadas con la atención, la percepción sensorial y la integración sensorial, incluyendo la corteza cingulada anterior, la corteza parietal superior y el giro temporal superior derecho.

De igual manera (**) la flotación en tanques es un método efectivo para el manejo del estrés, ya que un experimento demostró que disminuyó en 21.6% el cortisol en la sangre de los participantes, que es conocida como ‘la hormona del estrés’ y está asociada a varios problemas de salud y enfermedades.

Es por esto que sus cinco principales beneficios sobre la salud son:

Reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo: la meditación que se logra en el tanque de flotación puede ayudar a reducir los niveles de estrés, gracias a que baja la actividad en el sistema nervioso simpático y aumenta la actividad en el sistema nervioso parasimpático, favoreciendo a regular la frecuencia cardíaca, la presión arterial y los niveles de cortisol (hormona del estrés). Aliviar el dolor: tanto muscular como articular, gracias a que promueve la liberación de endorfinas, sustancias naturales del cuerpo que ayudan a aliviar el dolor. Reducir la inflamación: gracias a que mejora la circulación sanguínea y linfática, lo que a su vez acelera la recuperación y reduce el dolor. Mejorar la calidad del sueño: esencial para la recuperación física. Durante la flotación, el cuerpo experimenta una relajación profunda que puede ayudar a reducir el estrés y ayudar a dormir mejor. Acelerar la recuperación muscular: lo que puede ayudar a entregar más nutrientes y oxígeno a los músculos y acelerar el proceso de reparación y recuperación de sus tejidos.



