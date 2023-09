'La soledad de los nadies', la nueva obra de teatro en Casa TEA (Teatro Estudio Alcaraván)

Por: Juan Sebastián Navarrete Aldana |

Casa TEA (Teatro Estudio Alcaraván) este 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre abre el telón con entrada libre - aporte voluntario presentando la obra de teatro «La soledad de los nadies», una creación colectiva bajo la dirección del maestro Álvaro Rodríguez y con la actuación de Paola Guarnizo, Lina Londoño y Tatiana Camargo dentro del marco del proyecto «Hacia El Vuelo del Alcaraván» que pertenece al Programa Distrital de Sala Concertadas.

El maestro y director de la obra Álvaro Rodríguez explicó el por qué del nombre de la obra de teatro «La soledad de los nadies»: “los nadies, en términos de Eduardo Galeano, logra darle una ubicación del análisis del capitalismo. Es decir los nadies son los excluidos, los que el capitalismo desecha y no tiene en cuenta para las cosas fundamentales, ni siquiera para el empleo. Galeano habla de esos nadies, no son partícipes de ese movimiento económico que implica el capitalismo. Eso genera una especie de soledad, aislamiento. No pueden ser partícipes de muchos eventos, porque la situación económica no se los permite. Y lo grabe de eso son las personas que son manipuladas por los medios de comunicación masivos o alternativos. La soledad de no tener dinero es alimentado por el conductismo que se transmite a través de los medios de comunicación y las instituciones”.

Agregó el maestro que esta obra está ubicada en tres estadios representados en tres mujeres, estas alimentadas por un hombre. El primer estadio es alimentado por la farándula, es la metáfora de un nadie. El segundo está alimentada, en términos de conducta, por todos los lenguajes de la iglesia, de los artificios de una moral que en el fondo tiene implícita su misma descomposición. Y el tercer estadio está alimentada por la misma religión y moral, y el concepto de “gente de bien” de no untarse y este personaje resulta aislada porque no se mueve naturalmente y se frustra.

Este tercer estadio lo actúa Lina Londoño, actriz de la obra y quien interpreta a Eva, que contó que el nombre de «La soledad de los nadies» habla de cuatro vidas en la que se puede ver reflejada la soledad que cada personaje tiene y esas búsquedas en que cada quien se encuentra. La realidad que cada quien vive dentro de un tejido donde el personaje de Felipe, interpretado por Álvaro Rodríguez, empieza a transitar y a conocer a las otras mujeres Meryam, Albina y Eva, y estas relaciones van afectando su ser, su vida y su cotidianidad. Todo a partir de esas vidas solitarias que cada uno tiene.

Tatiana Camargo es actriz de Casa TEA e interpreta Albina en la obra, ella recuerda sobre la primera vez que vió la obra y cómo después empezó a crear nuevas cosas en su personaje:“ son personajes solos y no hay un lugar en el mundo para ellos. Como público uno se compadece. Llegué a interpretar a Albina y su historia y además develar las cosas que las personas no creen que suceden en la iglesia. Esto lo propuse reemplazando una canción que estaba antes. Eso da cuenta de lo que es Albina”

La actriz y dramaturga Paola Guarnizo quien interpreta a Meryam comentó sobre la obra: “esta obra habla sobre los anónimos, de quienes nadie ve, y definitivamente viven con unas existencias anuladas pero son parte de este mundo contemporáneo. Los nadies son esos seres humanos que se encuentran y desencuentran en sus propias memorias, acciones y hablan de la soledad del mundo porque definitivamente tenemos un mundo que nos lleva todo el tiempo preguntándonos qué significa esto de la felicidad. Y esta obra es un homenaje a los anónimos”.

Les esperamos con brazos, corazón y telón abiertos. La cita es en la calle 19 # 4 - 71 local: 405, sede de Casa TEA. Funciones 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre a las 7:30 pm. Taquilla: entrada libre - aporte voluntario.

Casa TEA también extiende a los amantes del teatro una cordial invitación al "Primer Festival Internacional de Teatro El Vuelo del Alcaraván", un evento que se llevará a cabo del 11 al 15 de octubre. El festival contará con la participación de 5 salas de teatro y 18 agrupaciones teatrales, 2 países invitados, presentando más de 20 funciones en el Corredor Cultural Los Ángeles (calle 19 # 4 - 71).

Sinopsis La soledad de los nadies

Un hombre en su mundo enfrenta diversos episodios que determinan su existencia. En este tránsito se topa con personajes femeninos inesperados: Merian, de la cual se enamora y admira. Ella en su obsesión por hacer parte del mundo del espectáculo, transgrede su realidad con personajes y situaciones fantasiosas, dejando ver que en el fondo navega en un mar de frustraciones y sin embargo, con dignidad asume sus invenciones; Albina, una mujer madura que se debate entre la religión y el mundo de los deseos frustrados y se alimenta de fijaciones sexuales con su amante gigoló; Y Eva, una mujer formada bajo parámetros ultra conservadores, que la rigen como un ser blanco, puro e intocable, lo cual la hace llevar una vida reprimida, pero que finalmente se revela con violencia ante el cúmulo de limitaciones en su falso mundo. Este hombre sobrevivirá a ellas y con ellas, descubrirá en medio de su tejido onírico infinidad de sensaciones que le dificultará entender cuál es su sueño y su realidad.