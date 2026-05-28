- La senadora que quedó con la curul de Uribe cuando éste renunció se le voltió al Centró Democrático

Milla Romero, una cucuteña quien fue activa militante renunció a su partido para apoyar la candidatura de Abelardo de la Espriella quien la acogió públicamente

La cucuteña Milla Romero, una militante pura sangre del Centro Democrático tuvo la suerte de llegar al Senado tras la renuncia del ex Presidente Álvaro Uribe para ponerse al frente de su defensa jurídica decisión que tomó, muy recién elegido, cuando la Corte lo llamó a indagatoria aunque ésta la hizo efectiva en agosto del 2020 después de haber liderado una exitosa campaña que le permitió armar una gran bancada de 19 senadores con presencia regional, obteniendo 875 mil sufragios y consolidándose como la primera fuerza política del congreso.

Milla Romero formó parte de la lista cerrada como representante de Norte de Santander. Sin embargo, después de haber apoyado a Paloma en la Gran Consulta, tomó una decisión en contravía de su jefe político Álvaro Uribe: renunció al Centro Democrático que respalda la candidatura presidencial de Paloma Valencia para quedar en libertad y poder apoyar al candidato Abelardo De la Espriella.

La información fue revelada a través de un comunicado de prensa de la campaña del candidato.

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Ingeniera civil cucuteña ha tenido cargos públicos siempre como cuota política del Centro Democrático, al que le acaba de dar la espalda. Fue directora del Instituto de Deportes en Norte de Santander, subgerente regional del Fondo de Adaptación y excandidata a la Gobernación en 2015 en esa región, una contienda en la que quedó en el tercer puesto.

Romero, muy conservadora en sus ideas, se destacó en el legislativo por iniciativas como el comité para “reafirmar la existencia de los derechos humanos del no nacido” y, así, tumbar cualquier regulación sobre el aborto, que la Corte Constitucional reconoce como un derecho fundamental y mantiene despenalizado totalmente hasta la semana veinticuatro de gestación.

Presidencia de Colombia 🇨🇴 pic.twitter.com/OsoXkuyIyd — Milla Romero Soto (@millaromerosoto) May 24, 2026

Las motivaciones del retiro del apoyo

De acuerdo con la exsenadora una de las principales razones por la se va de la campaña de Paloma es por su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo de quien dijo no coincide con sus ideales.

“Tengo dos innegociables: uno, la defensa de la vida; la defensa de la vida desde la concepción y hasta su etapa final. Segundo, el adoctrinamiento en ideología de género”, manifestó la ex congresista quien se alínea con las posturas más radicales de De la Espriella, que le ha permitido recoger las bases cristianas.

Romero también destacó la elección de José Manuel Restrepo como fórmula vicepresidencial de De La Espriella y resaltó su experiencia en el sector público.

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Siguiendo la ruta de figuras como el excongresista Carlos Felipe Mejía, quien saltó del Centro Democrático a Salvación Nacional, y la del liberal Mauricio Gómez Amín –un senador en ejercicio- que también optó dejar su partido para adherir a la campaña de El Tigre, incluso antes de concluir su compromiso legislativo.

Aunque Romero no pareciera tener un mayor capital político que pueda sumarle a De la Espriella ya que no ha logrado ganar una elección por voto popular o impulsar alguna, es más su peso simbólico y la constatación de muchos militantes uribistas deslizándose hacia la campaña de De la Espriella.

Desde la colectividad uribista se ha visto poco o nada el apoyo de senadoras como Paola Holguín y María Fernanda Cabal quienes no han acompañado a la candidata del Partido que las derrotó en la consulta y ambas se quedaron sin curul, con lo cual tendrán que reinventarse políticamente después del 20 de julio que concluye su legislatura.

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