Esta es la cartilla con  la que los cristianos deciden entre Abelardo y  Paloma

Aunque las cúpulas de organizaciones como Mira y Colombia Justa y Libres ya han dado directrices, la pelea es por el voto de las bases en las que El Tigre avanza

Una cartilla de guía está circulando en redes sociales entre los feligreses de las iglesias cristianas en todo el país en la que pareciera evidenciarse una simpatía mayor por el candidato Abelardo De la Espriellla, seguida de Paloma Valencia y asimismo, una contra campaña de rechazo contra Iván Cepeda que según la ilustración gráfica lo deja ver como el aspirante que no llena ninguno de los requisitos que exigen este tipo de público.

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De la Espriella ha venido acogiendo el voto de este sector desde la llegada del partido político de Colombia Justa Libres a su candidatura el pasado mes de abril a través de una comunicación oficial.

La colectividad dijo a la opinión pública que “Colombia no necesita más ambigüedades. Necesita decisiones”, expresando su respaldo rotundo al Tigre.

El partido sostuvo que su decisión se fundamenta en la defensa de sus principios programáticos: la vida, la familia y la libertad. Asimismo, precisó que el apoyo al candidato será tanto en primera y segunda vuelta.

En los próximos días vendrán grandes anuncios y tareas elevadas. Presidente @ABDELAESPRIELLA

No nos mueve lo que vemos, sino lo que creemos. pic.twitter.com/eATjcfRx2o — Ricardo Arias Mora (@RicardoAriasM) April 5, 2026

Colombia Justa Libres tiene más de 37 militantes, unos votos muy disciplinados que son muy apetecidos por los políticos.

De la Espriella ha recibido apoyos de reconocidos pastores como Enrique Gómez, fundador del Centro Misionero Bethesda y que oraron por el tigre en un encuentro privado. También se sumó el influenciador Oswaldo Ortiz, excandidato al Senado y líder de opinión entre cristianos.

El pastor John Milton Rodríguez, fundador de Colombia Justa Libres, también anunció su respaldo tras dejar ese partido; así como el pastor Miguel Arrázola, líder de la iglesia Ríos de Vida en Cartagena, quien en la convención política de Abelardo en el Movistar Arena de Bogotá afirmó que “el socialismo se metió en las iglesias” y que “no puede haber patria sin Dios ni bandera sin cruz”.

Los cristianos que van con Paloma

Con profunda alegría recibo el apoyo del @PartidoMIRA . Un partido que admiro y que ha trabajado incansablemente por Colombia. Mi compromiso es que trabajemos en equipo y logremos sacar a este país adelante. Vamos a elegir a la primera mujer presidente🇨🇴 pic.twitter.com/LOvoJx4cIy — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) May 19, 2026

Este apoyo llegó más recientemente, el partido Mira aterrizó hace un par de días a la candidatura de Paloma Valencia expresando que “Para el Partido MIRA, por experiencia y convicción, la política está incompleta sin la participación de la mujer”.

La colectividad, viene de elegir tres senadores en las legislativas, Ana Paola Agudelo García, con 101.679 votos; Manuel Antonio Virgüez Piraquive, con 99.990 votos; y Carlos Eduardo Guevara, con 80.398 votos, este último es repitente en el Senado.

Esta es la primera de corte cristiano que suma directamente a la senadora uribista. Valencia entra así a la pelea por el voto de las iglesias cristianas.

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Es tal el apoyo del Mira, que expresaron en una comunicación oficial que apoyarán sin reparos a la fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo, quien ha recibido rechazo por varias comunidades cristianas y conservadores por su inclinación sexual abiertamente conocida por la opinión pública.

Así las cosas la colectividad ha dejado en claro que “defendemos y valoramos a la mujer, y tampoco discriminamos a nadie. Aquí vamos a pensar en lo que tenemos que superar en el país: la seguridad, el empleo, el emprendimiento, la salud y oportunidades para nuestros jóvenes”. Dejando presente que no son tan radicales como suelen referirse a los grupos religiosos en Colombia y en una clara estrategia política por mostrarse más cercanos a las nuevas generación que les cuesta más la cercanía con la política y las iglesias.

Por ahora parece que Abelardo De la Espriella va ganando la pugna por el voto cristiano, pero serán las urnas las hablarán finalmente este 31 de mayo en la primera vuelta presidencial.

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