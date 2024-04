La selección Colombia se trepó en el ranking FIFA y ya es la mejor tercera de Conmebol; este es su puesto

.Publicidad.

Si había algo que se sabía a voces pero que no había sido confirmado, era que la selección Colombia iba a escalar algunas posiciones en el ranking FIFA después de los amistosos que ganó contra España y Rumania en el mes de marzo. Con esos dos compromisos, el equipo nacional no solo aumentó su invicto a 21 partidos, siendo la única selección del mundo en tener esa marca en la actualidad, sino que se puso como favorita para la Copa América. No se tenía certeza de las posiciones que iba a subir; pero después de la actualización de la máxima entidad del balompié, se supo que la tricolor quedó rozando el top 10.

El nuevo puesto de la selección Colombia en el Ranking FIFA

Después del último ranking publicado por la FIFA el pasado 15 de febrero de 2024, este 4 de abril se hizo la última actualización de la clasificación y la selección Colombia subió dos posiciones. Antes de los amistosos de marzo, la tricolor se encontraba en la decimocuarta posición con 1.655,29 puntos, y tras vencer a España 1-0 y a Rumania 3-2, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo ganó 8,99 puntos y se hizo con la decimosegunda posición con 1.664,28 unidades. Con esta subida, el equipo nacional logró montarse como la tercera mejor selección de Conmebol por detrás de Argentina y Brasil, y superó a Uruguay.

Ahora bien, como datos del ranking, Argentina continua siendo la mejor selección del mundo, seguida por Francia y Bélgica. Brasil se encuentra en la quinta posición, por detrás de Inglaterra; y el top 10 lo cierran Portugal, Países Bajos, España, Italia y Croacia. En esta última actualización, la selección que escaló mas posiciones fue Indonesia, con 8 puestos, y Vietnam fue la que tuvo el mayor descenso, cayendo 10 posiciones.