La quinta versión del Festival Cordillera, que se llevará a cabo este fin de semana, espera recoger $100 mil millones

Con la participación de 30 artistas, agrupaciones nacionales y extranjeras reunidas en el Parque Simón Bolívar, se espera casa llena para los conciertos

En medio del encierro de la pandemia, cuando Bogotá estaba lejos de imaginar el regreso de los grandes conciertos, un grupo de empresarios empezó a darle forma a una idea que buscaba poner a Latinoamérica a cantar en su propio idioma.

Sergio Pabón, junto con el equipo de Páramo Presenta —Gabriel García Ardila, Philippe Siegenthaler y Santiago Vélez— y OCESA Colombia, liderada por Luz Ángela Castro, pensaron en un festival que pusiera en el centro a los artistas de la región y que tomara su nombre de la cordillera de los Andes, como ese hilo que atraviesa buena parte del continente.

La idea se convirtió en realidad el 24 y 25 de septiembre de 2022, cuando el Parque Simón Bolívar recibió la primera edición del Festival Cordillera, que además nació con un compromiso ambiental: sembrar un árbol nativo por cada boleta vendida para contribuir a la recuperación de los páramos colombianos.

Cuatro años después, el festival llega este 12 y 13 de septiembre a su quinta edición, con una proyección de 90.000 asistentes, de los cuales cerca del 40 % serían turistas. La magnitud de la cita también se mide en pesos: la Secretaría de Desarrollo Económico estima un impacto de $108.942 millones y la generación de 2.619 empleos directos y 499 indirectos.

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De Rock al Parque y Estéreo Picnic al Festival Cordillera

Partiendo de la base de que los organizadores de los grandes festivales como Estéreo Picnic solo daban relevancia a los artistas extranjeros dejando relegados a los de la región empezaron a diseñar el Festival Cordillera.

De ese modo, se dieron cuenta de que debían realizar un evento con agrupaciones y artistas de habla hispana. También se habían dado cuenta que este tipo de artistas llenaban rápidamente los escenarios donde eran convocados.

Las raíces y el idioma común de la región fueron la base de las convocatorias. La idea surgió como un proyecto de enfoque ambiental sostenible con un compromiso ecológico real: sembrar un árbol nativo por cada boleta vendida con el fin de aportar a la recuperación de los paramos colombianos.

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Miles de espectadores en la asistencia, millones de pesos de ganancias

La idea cuajó y la primera versión se realizó entre el 24 y 25 de septiembre de 2022. Tuvo tanta acogida que este fin de semana se llevará a cabo la quinta edición del Festival Cordillera 2026 en el parque Simón Bolívar de Bogotá.

Las productoras páramo y OCESA, organizadoras del festival, esperan recaudar $108.942 millones, $34.295 más con respecto a la versión anterior.

Según la proyección de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, a esta jornada asistirían unas 90.000 personas, de las cuales el 40% serian turistas, el 26,3% llegarían de otras regiones del país y el 13,7% serian visitantes extranjeros, que conformaría el gran movimiento económico de la ciudad durante el desarrollo del festival.

María del Pilar López, secretaria de Desarrollo Económico, dijo que el Festival Cordillera no solo convoca mucha gente alrededor de la música, sino que activa el turismo en la ciudad, la gastronomía, el transporte, el comercio y el empleo. La llegada de artistas nacionales e internacionales convierte cada jornada en una oportunidad para que más sectores de la ciudad se sumen al evento con un gran impacto económico.

Se estipula que los visitantes extranjeros serian quienes tendrían el mayor gasto durante el evento con un promedio de $1.517.296 por asistente, mientras que los turistas nacionales gastarían un promedio de $727.684 y los bogotanos invertirían $478.572.

Dichas proyecciones incluirían alimentación, bebida, transporte, compras y alojamiento. Los gastos de los asistentes al Festiva, llegaría a los $81.601 millones. De esta cantidad, $61.775 millones estaría ligado directamente al consumo del público. Además, el evento generaría unos 2.619 empleos directos y 499 indirectos, mientras que los organizadores invertirían unos $27.341 millones en la realización.

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