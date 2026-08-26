- Pequeñas empresas del Eje Cafetero han llevado al Parque Los Nevados a la cima de visitas con 100 mil entradas

Siete emprendimientos locales y una asociación de guías operan una exitosa concesión de 15 años en uno de las zonas protegidas más frecuentadas del país

El Parque Nacional Natural Los Nevados protege uno de los principales ecosistemas de alta montaña de Colombia, en el corazón de los Andes centrales. Caldas, Risaralda, Quindío y Tolima aportan territorio. Su paisaje de páramos, volcanes, nubes y glaciares lo convirtió también en uno de los destinos de naturaleza más visitados del país: en 2024 recibió 71.106 visitantes y en 2025, 95.700.

Los imponentes nevados, los glaciares, las nubes y la biodiversidad le han permitido al PNN Los Nevados estar en el podio de los más visitados del país en 2025

La entidad lo ubicó como la tercera área protegida con más visitantes de Colombia después del Tayrona y Corales del Rosario. Es, además, uno de los parques nacionales que opera bajo un esquema de concesión de servicios ecoturísticos. Lo particular es que la Unión Temporal Operación Nevados (UTON), integrada por operadores de la zona de influencia de Caldas y Risaralda, cuyos asociados provenían de procesos comunitarios, administra el lugar desde hace 7 años.

El que pega primero pega dos veces. Parques Nacionales señaló en 2019 que era la primera oportunidad en que los servicios ecoturísticos del área quedaban en manos de operadores exclusivamente locales.

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En el ranking nacional de 2024, ocupó el tercer lugar entre las áreas protegidas con mayor número de visitantes, detrás de Tayrona y Corales del Rosario, que han sido históricamente los preferidos por los turistas nacionales y extranjeros.

El que persevera alcanza. David López Cifuentes es el representante legal de la concesión y ha liderado, junto a otros emprendedores locales, la exitosa iniciativa comunal que con años de trabajo compite con los Parques Nacionales más apetecidos internacionalmente.

El contrato comenzó formalmente el 29 de noviembre de 2019 y tiene una duración de 15 años. Taquilla, seguro obligatorio de montaña, guía, alimentos, alojamiento y camping, entre otros, son las tareas de los concesionarios tanto en Los Nevados como en los demás casos. Además, es importante señalar que, según PNN, de cada 100 visitantes 94 son colombianos y apenas 6 extranjeros.

Los dueños del territorio

Caminando se llega lejos. La historia de UTON comenzó antes de la concesión. Ocho operadores turísticos de Caldas y Risaralda se unieron para participar en la licitación, después de haber trabajado en actividades ecoturísticas relacionadas con Los Nevados. Además, contaban con conocimiento profundo de la región heredado durante generaciones.

Las empresas de la región presentaron conjuntamente una propuesta para asumir la operación de los servicios y hoy, tras 7 años de haberla ganado, siguen trepando hacia la cima como los visitantes del Parque Los Nevados.

La unión hace la fuerza: la agrupación estuvo integrada originalmente por Ecomontaña SAS, GAIA, Ecosistemas Viajes y Turismo, Destinos y Rutas de Colombia, Cattleya SER SAS, As de Guías SAS, Santa Rosa Bikes y Asdeguías Caldas. El antecedente inmediato había sido un contrato de turismo comunitario de casi tres años con la Asociación Caldense de Guías de Turismo, Asdeguías, que terminó en 2018. A partir de esa experiencia se estructuró la estrategia de los operadores para lograr el éxito.

Sin embargo, hay caminantes que le llevan amplia ventaja en el objetivo de llegar a la cima de visitas de los PNN a nivel nacional. El ranking de 2024 de Parques Nacionales muestra que Tayrona, con 615.599 visitantes, y Corales del Rosario, con 434.593, estuvieron muy por encima de Los Nevados, que recibió 71.106. Les siguieron Farallones de Cali, con 43.897, y El Cocuy, con 30.765.

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De emprendimientos a concesión

Los PNN de Corales de Rosario y Tayrona son los favoritos de los turistas. La concesión UTON, por su parte, busca superar este los casi 100.00 visitantes de 2025 en Los Nevados

De hecho, la adjudicación es un hito del sector. Julia Miranda Londoño, directora de la entidad en 2019, dijo que los operadores locales asumían el reto de convertirse en aliados de Parques Nacionales y aportar a la conservación de un área protegida que consideraban propia, mientras se convertía en fuente de sustento económico de la región.

Paso a paso se llega lejos. Los operadores ya conocían las montañas y la actividad turística alrededor de Los Nevados. Dicho recorrido fue clave para la sorprendente adjudicación y la exitosa administración de uno de los tesoros de la naturaleza colombiana.

A buen paso, buena carrera. Los Nevados pasó de 71.106 visitantes en 2024 a cerca de 95.700 en 2025, según Parques Nacionales. El aumento fue de aproximadamente 24.600 visitantes, equivalente a cerca del 35 %. El objetivo es seguir subiendo hasta que no sea posible hacerlo más como lo hacen allí cerca de 300 visitantes cada día.

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