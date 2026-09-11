- Camilo Sánchez, el humorista que convirtió el matoneo por su Tourette en una máquina de hacer dinero

A los 7 años comenzaron sus tics. Tras años de burlas y sin diagnóstico médico, convirtió esa experiencia en parte de su show ‘F*cksNews’’ que llena escenarios

Camilo Sánchez convirtió años de bullying en una de las marcas personales más exitosas de la nueva comedia colombiana. El humorista de F*cks News tiene hoy cerca de 1,8 millones de seguidores solo en Instagram y, junto con Camilo Pardo, convirtió el Noticreo en uno de los formatos de humor más vistos del país, que supera en cada uno de sus videos el millón de reproducciones.

Su nombre también pasó por Meterse al Rancho, el podcast de Santiago Alarcón que llegó al número uno de Spotify Colombia en 2023. Tres años después, repitió primer lugar en la plataforma con Fcks* News.

Sánchez comenzó a convivir desde niño con los movimientos y sonidos involuntarios del síndrome de Tourette, una condición que durante años fue más visible para los demás que para él mismo. Antes de convertirlos en parte de su personaje viral, tuvo que aprender a vivir con el matoneo.

Detrás de su éxito, hay drama. Menos risas y fama, más burlas y soledad.

El bullying lo hizo fuerte

No controlar el movimiento del propio cuerpo es una condena social. Camilo ha contado que durante su infancia tuvo que soportar el rechazo y las burlas por unos movimientos que no podía detener. Los primeros tics aparecieron cuando tenía 7 años: comenzó con uno en la nariz y después los movimientos pasaron a los ojos, las piernas y otras partes del cuerpo.

Durante años, los médicos le dijeron que era simplemente una “manía” y él tuvo que esforzarse para que los movimientos no se notaran y evitar el bullying en el colegio. Pasaron 13 años antes de que finalmente recibiera el diagnóstico de síndrome de Tourette.

“Fueron muchos años pensando en que yo era un imbécil porque no podía controlarme”, ha contado. Años después recordaría también los momentos de depresión, las dificultades económicas y la sensación de tener un futuro incierto. Durante dos años, lloró cada día porque lo que quería hacer no le daba para vivir.

Un tic aparece de repente en una conversación, se cola en una cita, afecta en el trabajo. Sánchez ha hablado públicamente de esas dificultades y decidió hacer algo que terminó cambiando la relación con su propio cuerpo: comenzó a hablar de ellas sin esconderlas y, sobre todo, a convertirlas en material para el humor.

En 2018, ganó los Cuentachistes de Sábados Felices. Tras la victoria en el concurso, su manera de hacer comedia empezó a convertir aquello que durante años había provocado burlas en parte de su personaje público.

Antes se reían de él, ahora lo hacían con él. O mejor, a través de él como en el caso de los humoristas exitosos: si los otros iban a mirar sus tics, él sería quien decidiría qué significaban y cómo contarlos.

También le puede interesar: Así conquistaron dos periodistas colombianos el primer lugar de Spotify con historias de crimen

No es una locura voluntaria, sino una manía incontrolable

El síndrome de Tourette no es una enfermedad mental, sino un trastorno del sistema nervioso que produce tics motores y vocales: movimientos o sonidos repentinos y repetitivos que la persona no hace voluntariamente.

Los síntomas suelen comenzar entre los 5 y los 10 años tal como le sucedió a Camilo. Una de las ideas más equivocadas es creer que todas las personas con Tourette dicen palabras ofensivas La coprolalia es la emisión involuntaria de obscenidades, pero es poco frecuente y el humorista no la padece.

Los tics pueden aumentar con el estrés, la ansiedad o la presión social y disminuir en determinados momentos de concentración. Además, pueden venir acompañados de otros trastornos como el obsesivo compulsivo. En ese sentido, Sánchez también ha sido afortunado.

También puede leer: El cáncer que apagó la vida de Germán Vargas Lleras

Tras el matoneo, vino el éxito

El ex candidato presidencial Iván Cepeda estuvo días antes de perder las elecciones en el programa de los Camilos, Sánchez y Roldán. El político se montó en la propuesta de risas de los humoristas.

Camilo no es el único artista que convirtió la extraña enfermedad que padece en parte de una historia de éxito.

La cantante gringa Billie Eilish ha contado que fue diagnosticada con Tourette en su infancia y ha utilizado su enorme exposición para hablar de la condición sin permitir que defina toda su carrera y en favor de las personas comunes que la padecen.

Más allá del síndrome de Sánchez, otros también han usado condiciones de salud a favor de sus carreras artísticas.

El premio Oscar Joaquin Phoenix convirtió la cicatriz de su labio, producto de una microsutura de labio y paladar hendido, en parte de su identidad como actor, mientras que en Colombia Álvaro Castaño ha incorporado a su trabajo teatral la particularidad de su ojo, afectado por estrabismo, como parte de su presencia escénica y de la construcción de sus personajes.

En Colombia, Sánchez llevó esa transformación lejos. Fcks News*, creado junto a Camilo Pardo, pasó de ser un formato de YouTube a llenar escenarios como el Movistar Arena y a convertirse en un fenómeno digital que ocupa el podio entre los humoristas colombianos en todos los formatos.

También puede leer en Las 2orillas: Barranquilla estrenará Movistar Arena, estos son los planes que tiene Char para impulsar la ciudad

En 2023, ya superaba los 750.000 suscriptores en YouTube. También pasó por Survivor, la isla de los famosos, participó en otros formatos de televisión y, un año después, llevó parte de su historia personal al cine con Especial Este, una rutina de comedia de 90 minutos, que se convirtió en el primer especial de stand-up colombiano proyectado en salas de cine: 122.273 espectadores la vieron.

Sánchez consiguió que la enfermedad se convirtiera en éxito. No hizo dinero porque tuviera Tourette. Primero se hizo fuerte con el matoneo. Luego, a través de los años y la dedicación, integró los tics propios de su condición a un personaje viral que hace reír a los colombianos mucho más de lo que se rieron quienes se burlaron de él antes del éxito y los millones de seguidores en redes sociales.

Camilo Sánchez, reconocido hincha de Millonarios, ha mezclado su pasión por el fútbol con el humor de F*cks News y ha tenido encuentros con figuras como Radamel Falcao García.

Anuncios.

Anuncios..