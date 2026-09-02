Tres películas nacionales logran llegar al gran Festival de Cine de Venecia, pero aún los colombianos no las pueden ver

Los directores son 4 jóvenes colombianos que se la jugaron con sus propios medios y se impusieron a miles de producciones para llegar a la codiciada competencia

La paradoja del cine independiente nacional es que algunas de sus películas consiguen primero un escenario internacional antes de llegar al público colombiano. Es el caso de tres producciones que en septiembre estarán en el Festival Internacional de Cine de Venecia, uno de los principales encuentros cinematográficos del mundo, mientras en Colombia todavía no existe una fecha anunciada para verlas en salas.

En la edición 83 de la Mostra, que se realiza del 2 al 12 de septiembre, las tres producciones colombianas son Los poderes, de Salim Jaller; El fin de los tiempos, de Bibiana Rojas Gómez y Juan David Cárdenas, y Meteorito, de Sebastián Múnera. La primera competirá en Orizzonti Corti, la categoría de cortometrajes, mientras que las otras dos harán parte de la competencia de la Semana Internacional de la Crítica, sección paralela e independiente dedicada a primeras películas.

En esta edición, Venecia recibió cerca de 2.500 cortometrajes para seleccionar los 13 que compiten en Orizzonti Corti. En esa sección estará Los poderes, una coproducción entre Colombia y Francia de 20 minutos. La Semana de la Crítica seleccionó siete óperas primas para su competencia, entre ellas los dos largometrajes colombianos.

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Los directores y las películas

Los poderes, de Salim Jaller, es un cortometraje colombiano-francés de 17 minutos. Jaller llega a Venecia como director después de haber trabajado en el cine colombiano en labores de preparación de actores y casting.

Los poderes, corto de 17 minutos de Sallim Jaller, fue uno de los 2.500 que recibió el Festival. Está en los 13 elegidos para competir por el Premio Orizzonti al mejor cortometraje de la versión 83.

Por su parte, El fin de los tiempos, de Bibiana Rojas Gómez y Juan David Cárdenas, es un largometraje de 80 minutos que combina archivo familiar, documental y experimentación audiovisual.

Su protagonista, Salomé, revisa décadas de videos familiares para intentar comprender la tristeza de su madre. En la búsqueda, aparece un pasado relacionado con la explotación y la violencia en Colombia y América Latina. Además, la película incorpora inteligencia artificial como recurso narrativo.

La última de la lista de producciones nacionales compitiendo en Venecia es Meteorito, de Sebastián Múnera, también seleccionada entre las siete películas de la Semana de la Crítica. La película sigue a Tefa y Nia, dos mujeres que viven junto al río Magdalena y se involucran en el contrabando de teléfonos celulares dentro de una prisión regional. Su recorrido las lleva a un parque de atracciones construido sobre la antigua propiedad de un narcotraficante.

El reparto incluye a Ángela Cano, Luna Gaviria, Esteban Madrigal, Jesús Gutiérrez y Jaime Castaño.

Las funciones están programadas durante la segunda semana del festival. Meteorito tendrá sus primeras proyecciones el 8 y 9 de septiembre, mientras El fin de los tiempos se presentará el 10 y 11. Por su parte, Los poderes tendrá funciones dentro de Orizzonti Corti durante el tramo final de la Mostra.

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El riesgo de ser independiente

Sebastián Múnera participa con Meteorito, mientras que Bibiana Rojas Gómez y Juan David Cárdenas van con El fin de los tiempos por los galardones de la Semana de la Crítica.

El hecho de que las tres películas aún no estén en las salas colombianas no significa que hayan sido rechazadas por los distribuidores o por el público.

En los tres casos se trata de estrenos mundiales en Venecia: su primera exhibición pública ocurre en el festival. Después comienza el recorrido por otros festivales, mercados y posibles acuerdos de distribución.

Dicho circuito es especialmente importante para el cine independiente. La Semana de la Crítica concentra su competencia en primeras películas y busca descubrir nuevos realizadores, mientras Orizzonti está dedicada a nuevas tendencias y voces del cine internacional.

Las tres producciones también llegan con la posibilidad de obtener reconocimientos. Los poderes competirá en Orizzonti Corti, mientras El fin de los tiempos y Meteorito disputarán los premios de la Semana de la Crítica frente a otras cinco óperas primas internacionales: The H@llow Man, de Túnez; London, de Brasil; Our Share of Sand, de India, Reino Unido y Grecia; Prima della guerra, de Francia e Italia, y Zoom In, Zoom Out, de China.

El Festival de Venecia termina el 12 de septiembre. Para las tres películas, el paso siguiente será conseguir distribución y llegar a nuevos públicos. En Colombia, por ahora, la situación sigue siendo la misma: las películas que representan al país en Venecia todavía no tienen fecha anunciada de estreno comercial nacional y aun no es seguro que los colombianos puedan verlas en el futuro.

La 83.ª Mostra de Venecia, dirigida por Alberto Barbera, reúne 126 películas, 15 cortometrajes en Orizzonti y 68 obras inmersivas, con funciones del 2 al 12 de septiembre en el Lido de Venecia.

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