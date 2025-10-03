- Secuestro, tortura y otros escándalos que rodean la carrera del reguetonero Blessd

Desde muy joven ha estado involucrado con hechos delictivos que incluso lo llevaron a estar retenido, los líos de ahora le pueden dañar su ascendente carrera

La grabación transcurría con normalidad cuando, de manera abrupta, irrumpieron varios hombres armados y con el rostro cubierto. Fue entonces cuando la situación cambió por completo. El equipo del reguetonero Jean Emmanuel Cortés Herrera, más conocido como Pirlo, y su representante, Iván Andrés Galindo Navia, habrían sido obligados a desnudarse y encerrarse en el baño, situación en la que dicen está relacionado el artista antioqueño Stiven Mesa Londoño, conocido en la industria musical como Blessd.

El episodio habría tenido lugar en la casa número 27 de la parcelación Los Montes, en medio del rodaje de un video musical. Aquel día, todos los presentes se encontraban allí por invitación del propio Blessd, de quien dicen estaba acompañado por su jefe de seguridad, Néstor; su mánager, Santiago Jaramillo (Dímelo Jara); y varios hombres encapuchados. Los afectados cuentan también que, una vez se apagaron las cámaras, el ambiente se tornó tenso y el rodaje dio paso a una situación completamente distinta.

Fue Galindo quien relató lo ocurrido ante la Fiscalía, dando origen a la investigación que hoy está en curso. En su testimonio, el representante afirma que los encapuchados lo obligaron a desnudarse y a encerrarse en uno de los baños. También dijo haber sido amenazado de muerte, presuntamente por orden del reguetonero paisa, quien al parecer los acusó de haber tomado unas joyas que, según él, habían desaparecido días antes en su vivienda.

“Me decían que me iban a cortar la lengua y los dedos, que yo era una rata y que estaba ácido”, aseguró Galindo durante su declaración. Uno de los aspectos más inquietantes del relato es que, en medio de la intimidación, al equipo le habrían extraído muestras de sangre. Esto, según el testimonio, se realizó con la colaboración de una enfermera presente en el lugar, supuestamente con la intención de comparar dichas muestras con una evidencia vinculada al aparente hurto.

Aunque el caso ha causado conmoción, no sería la primera vez que el nombre de Stiven Mesa Londoño aparece asociado a este tipo de señalamientos. A finales de 2022, un hecho similar involucró al imitador de Blessd que participó en el programa ‘Yo me llamo’ de Caracol TV. Se trataba de Yeferson Sánchez, quien, junto a su mánager, Andrés Felipe Sánchez, fue citado a un encuentro con el artista. En un principio, ambos pensaban que se trataba de una reunión amistosa, dado que las interacciones previas habían sido cordiales. Sin embargo, durante el encuentro, la situación habría tomado un giro inesperado, según Sánchez, cuando apareció un arma de fuego, presuntamente como método de intimidación, con el objetivo de forzar al imitador a dejar de usar su imagen, marca y obra.

Este incidente también fue puesto en conocimiento de la Fiscalía, aunque con el tiempo dejó de conocerse información sobre el avance del caso. Posteriormente, el propio Blessd se refirió a lo ocurrido, explicando que su preocupación surgió cuando notó que Yeferson realizaba presentaciones en ciudades a las que él mismo aún no había llegado, lo que lo llevó a pedirle que dejara de hacerlo.

Ahora, con el escándalo mediático desatado por el conflicto entre Pirlo y Blessd, vuelve a hablarse del pasado del cantante de cabello azul, sacando a relucir aspectos de su vida que, al parecer, han estado marcados por situaciones complejas desde temprana edad.

En una entrevista con Molusco TV, el artista hace un recorrido por su historia personal y recuerda cómo, tras la separación de sus padres, pasó su adolescencia en Bogotá. Según cuenta, la ciudad le enseñó ciertas "mañas" para sobrevivir, y con el tiempo comenzó a involucrarse en robos junto a sus amigos.

También contó, que fueron varias las veces que las autoridades lo retuvo, aunque lograba salir por la intervención de una tutora. Sin embargo, un día la situación se salió de control y Blessd pasó 48 horas en un Centro de Atención Temporal. Aquella experiencia le costó un distanciamiento con su madre y lo llevó de regreso al departamento de Antioquia.

De acuerdo con su testimonio, fue entonces cuando empezó a cambiar su perspectiva. Asegura que esa etapa le dejó aprendizajes importantes y le mostró que existía otra forma de ganarse la vida. Hasta ahora, ni él ni su equipo legal han emitido declaraciones frente a las denuncias realizadas por el representante de Pirlo.

