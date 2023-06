Elecciones 2023verdes amayistas, liberales y PH

Por: JORGE SOLER PEREZ |

junio 29, 2023

Se acercan las contiendas electorales del presente año. En el mes de octubre, se definirá como queda el mapa regional en todo el país. Será una prueba de fuego para el grupo político del presidente Petro, así como de otras fuerzas que se vislumbran como sucesoras para las siguientes elecciones de congreso y presidencia.

Boyacá no es la excepción. Hace unos días, se hizo público que el exgobernador y exongresista, del partido verde, Carlos Amaya, anunciaba que no iría a la alcaldía de Bogotá D.C., sino que, nuevamente, sería candidato a la Gobernación de su departamento. Noticia que callo como un baldado de agua fría para muchos liderazgos boyacenses, pues les cierra la oportunidad de crecer y de victoria. Esto, no solo les sucedió a contrincantes como Rodrigo Rojas, del partido Liberal, o a Giovanny Pinzón del Pacto Histórico, sino dentro de las mismas toldas verdes.

Pues personas como Yamit Hurtado, Angela Ávila, Jairo Mauricio Santoyo, entre otros, ya estaban en pre campaña a la gobernación. Y con la decisión de Carlos Amaya, de inmediato tuvieron que renunciar a sus intenciones, y sumarse al bus del ex gobernador, pues es el que mas opciones tiene de ganar la gobernación en la inmediatez.

Sin embargo, tal posibilidad de victoria, no depende solo de las ganas del ex gobernador Amaya. Debe volver a hacer solida su estructura, que, en cabeza del gobernador actual, Ramiro Barragán – sucesor elegido por Amaya-, ha ido perdiendo terreno político en el departamento y la imagen de dicho grupo como del ex gobernador, se ha ido deteriorando lentamente. Aunado a eso, el ex gobernador deberá ganar en las tres ciudades principales de Boyacá, es decir, Tunja, Duitama y Sogamoso. Es decir, no solo en la ruralidad de los más de 100 municipios que tiene Boyacá. Las cuales son las que con voto de opinión y tradicional inclinan la balanza. Lo mismo debe pasarle a Rodrigo Rojas, el actual candidato liberal y de la misma manera a Giovanni Pinzón, del Pacto Histórico. Si quieren ganar, deben ganar en las ciudades principales.

La ciudad de Tunja, la capital del departamento, termina con el gobierno de Alejandro Funeme, un conservador. Sin embargo, su popularidad no es la mejor. No tiene un sucesor. Las candidaturas actualmente son un tanto débiles. El concejal John Carrero, es la candidatura de Amaya, y la mas probable en ganar. Hasta el momento no tiene un competidor fuerte. Sin embargo, si el actual precandidato a la gobernación, de la línea del exgobernador Jorge Londoño y algunos sectores afines del Pacto Histórico, el padre Víctor Leguizamón, toma la decisión de no seguir a la gobernación, sino ir por la alcaldía de Tunja, se generaría una gran contienda. El padre Víctor, es oriundo de esa ciudad y tiene gran acogida entre los tunjanos. Sin embargo, John Carrero también tiene su acogida y el respaldo económico del exgobernador Carlos Amaya. Los liberales no tienen candidatura fuerte allí.

La ciudad de Duitama, nunca ha estado en manos del partido verde. Y por eso, es uno de los objetivos principales de Amaya. El gobierno saliente, el del partirlo liberal, de la línea de Rodrigo Rojas, quien va como candidato a la gobernación. Sin embargo, tampoco tiene en la ciudad un sucesor fuerte con popularidad. La línea oficial tiene a Alexander Serrato, un diputado, que tiene una maquinaria fuerte, pero una imagen en su mayoría negativa.

El candidato fuerte es del Pacto Histórico, el joven Jose Luis Bohórquez, un outsider, quien va por su segundo intento. Y es tal vez, la única candidatura real, de las entrañas del pacto, con posibilidades de victoria en Boyacá. Sin embargo, el ex gobernador Amaya, ya prendió motores en tal ciudad. Su plan A, es el diputado Ricardo Rojas Sáchica. Quien viene del sector cultural, del partido verde y quien no se caracteriza por una imagen controversial o negativa, tampoco despierta pasiones. El plan B del exgobernador, es Wilfreddy Bonilla lagos, ex secretario departamental de infraestructura. Una persona del sector tradicional conservador de la ciudad. Por último, el plan C, es Franklin Ojeda, quien es una imagen fresca, empresario, pero con aliados del sector tradicional de la ciudad.

Sogamoso, tiene otro panorama. Hay dos candidaturas fuertes, la del sector tradicional, representada en Mauricio Barón Granados. Respaldada por la mayoría de candelillos de la ciudad, y con apoyo de sectores liberales, conservadores, y demás. La otra candidatura, esta por el lado del Ex gobernador Jorge Londoño, se trata de Alejandro Gutiérrez. Quien ha sido candidato a la alcaldía en varias ocasiones y quien, por el momento del gobierno nacional, podría tener opciones fuertes. Sin embargo, no tiene el respaldo de todo el Pacto Histórico. Pues hay sectores que desean apoyar a una mujer, Katherine Escobar, quien viene de sectores verdes, pero ahora milita en la Colombia humana. De igual forma en el sector tradicional, hay una mujer que puede crecer, y es Vanessa Pérez, concejal de la ciudad y quien esta recogiendo firmas. Amaya, tiene que acomodarse a alguna de esas candidaturas, dado que no tiene una propia.

Hay más territorios que inclinaran la balanza, como Paipa, Chiquinquirá, Puerto Boyacá y demás, sin embargo, las tres ciudades mencionadas son las que mandan la parada. En este momento, se podría decir que, por sondeos internos y encuestas, Tunja será del partido verde, con John Carrero, del grupo político de Carlos Amaya o del Pacto Histórico con el Padre Víctor. Sogamoso será del liberalismo con Mauricio Barón, del grupo político de Rodrigo Rojas o del Pacto Histórico con Alejandro Gutiérrez y Duitama, será de la línea de Carlos Amaya con alguna de sus cartas, bien sea Ricardo Rojas Sáchica, o Wilfredy Bonilla o Franklin Ojeda; o será del Pacto Histórico con Jose Luis Bohórquez.

La disputa también se dará en asamblea y concejos. Habrá que ver si el exgobernador y ahora candidato Carlos Amaya profundiza su poder regional, o queda en tablas con el Liberalismo y el Pacto Histórico.