Amayita, el sátrapa con aroma a dictador que no sabe qué quiere gobernar

La sed insaciable de poder del otrora líder estudiantil que aseguraba no tener con qué comer puede terminar jugándole una mala pasada a los bogotanos o boyacenses

Por: Fabio Andrés Olarte Artunduaga |

mayo 24, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

El 13 de marzo del 2022, en el marco de la consulta presidencial de la Coalición Centro Esperanza, el señor Carlos Andrés Amaya se convirtió en la gran sorpresa de la jornada electoral, al ser apoyado en las urnas por un poco más de 451 mil ciudadanos, quienes con su voto le expresaron a la sociedad que querían ver como presidente de Colombia a alguien que, durante varios meses, se dedicó a recorrer el país vistiendo una ruana, independientemente de que en muchos sectores de la geografía nacional usarla sea hacerle un homenaje a la estupidez, porque nuestra prenda icónica no debería ser utilizada en lugares con temperaturas altas, ya que su función principal es la de brindar abrigo. Sin embargo, todo parece indicar que el señor Amaya asume que realmente la misma se creó para generar lástima, y con ello conseguir votos.

Pero como esos votos no le alcanzaron para entrar a la puja por la presidencia contra Fico Gutiérrez, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, desde entonces el cuestionado exgobernador de Boyacá se dedicó a soñar con ser alcalde de Bogotá o, si las cosas en la capital no se veían bien, apuntar a ostentar el cargo ejecutivo más importante del departamento que fue cuna de la libertad, pero en el que ahora se vive como si estuviéramos en la Argentina de fines de los 70 y comienzos de los 80, donde hablar mal del gobierno de turno era casi una causal de la muerte. Pese a que acá Amaya y su grupo político no matan con balas como la dictadura argentina, sino que intentan asesinar a sus opositores quitándoles el empleo, porque desafortunadamente en Boyacá todavía se depende casi que de manera íntegra de la palanca para trabajar en el sector público e, incluso, en el privado.

-Publicidad.-

Por supuesto que en el ejercicio democrático cada quien puede decidir a qué cargo de elección popular postula su nombre, pero eso no significa que lo que está haciendo el hombre que denunciaron por un posible detrimento de más de 4.300 millones de pesos, durante su gestión como gobernador de Boyacá, sea algo correcto ¿Creerá Amaya que es lo mismo ser gobernador de Boyacá que alcalde de Bogotá? ¿Asumirá el señor de la ruana que los problemas de la capital son los mismos que posee el departamento al que, según algunos, él desfalcó en apenas 4 años? ¿O será que don Carlos solamente halla diferencias al ver que el presupuesto de Boyacá para el 2023 es de casi un billón y medio de pesos, mientras que el de Bogotá es de 31.5 billones?

El nuevo copresidente del partido Alianza Verde, lo único que sabe es que no sabe qué población es la que quiere gobernar, y eso en realidad debería entenderse como un hermano gemelo de la corrupción y la desfachatez, pues el mensaje que envía es que lo que importa es él, y no la sociedad que posiblemente llegue a dirigir. No sé qué podrían pensar los ciudadanos estadounidenses y mexicanos si, en este instante, el señor Donald Trump estuviera tomando la decisión de ser candidato en el 2024 a la presidencia de Estados Unidos o a la de México.

Publicidad.

Es irrisorio y desconcertante que alguien, bien sea en Bogotá o Boyacá, esté pensando en serio en apoyar con su voto a alguien que prácticamente tomará/tomó la decisión de ser candidato a su alcaldía o gobernación porque a él y a su clan político les resulta más rentable y/o fácil ganar aquí en lugar que allá. La sed insaciable de poder del otrora líder estudiantil que aseguraba no tener con qué comer puede terminar jugándole una muy mala pasada a los bogotanos o boyacenses que, en caso de que ocurra, le entreguen el poder a este señor que día tras día emana con más fuerza un aroma propio del dictador.