La obsesión de Camilo Sánchez de ‘Fuck News’ por hacer chistes sobre feminicidios

Ya han sido tres veces en lo que va del año y no parece importarle. No aprendió la lección de la primera vez

Los Camilos, Camilo Pardo y Camilo Sánchez son un dúo de comediantes que crearon un exitoso proyecto donde dan las noticias de forma graciosa. Han tenido giras por todo el país y siempre con son sold out. Iniciaron por youtube y ahora también lo hacen de forma presencial. Incluso, se presentarán en el Movistar Arena en Bogotá, el 22 de agosto a las 8 pm y ya se agotaron todas las boletas por lo que están pensando hacer una segunda fecha.

Chiste sobre el feminicidio de Valentina Trespalacios

En su primer programa de este año, Camilo Pardo, más conocido como ‘El mago’ lanzó una pequeña indirecta sobre el escabroso caso de Valentina Trespalacios. No obstante, Camilo Sánchez le respondió irónicamente dando un pequeño dato sobre lo sucedido: “uy no ¿perdió usted la cabeza? ”, ya que la cabeza de la víctima sobresalía de la maleta en que su agresor puso su cadáver para botarlo a la basura. A lo que su compañero le responde “Tiene toda la razón, no voy a dar esta noticias, guardémosla en una maletica” para que Sanchez cerrara la polémica broma con “esa noticia votémosla a la basura”, situación que desató un gran disgusto a nivel nacional.

A través de redes sociales muchos internautas manifestaron su indignación. Pero los comediantes explicaron que solo se trataba de humor negro y que si el crimen le hubise sucedido a un hombre también hubiesen hecho los chistes. Además, hicieron otro chiste sobre un nuevo feminicidio en esas mismas épocas, el de Paloma Londoño, una mujer de 30 años. Cero y van dos.

La tercera vez en que Camilo Sánchez se burlo de un feminicidio

Recientemente, tras el éxito de los ‘Camilos’ de Fuck News, fueron invitados al ‘Juampis Live Show’, donde fueron cuestionados por el anfitrión sobre aquel chiste que desembocó tantos problemas. Por si fuera poco, en vez de dar una explicación coherente decidieron hacer otro chiste sobre el feminicidio: “La gente perdió la cabeza con ese chiste”, manifestó en tono burlesco y con doble sentido.

Tal parece que a los comediantes no les bastó con la ola de críticas e incluso amenazas que recibieron las primeras veces y quisieron sacarlo a relucir una vez más con la excusa de que hay una cantidad de gente que se ríe, así la familia no lo haga.

