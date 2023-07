Las marcas favoritas de los colombianos que torturan animales para sus productos

.Publicidad.

Diferentes marcas consideradas como las mejores alrededor del mundo se han visto envueltas en polémicas porque testean en animales. Hay marcas que testean en animales en Colombia. Esta es una práctica bastante reprochable que utiliza a conejos, monos, gatos, perros y otro tipo de animales para probar sus productos antes de distribuirlos para consumo, esto causa daños en aquellos seres vivos, teniéndolos en laboratorios en condiciones precarias.

Las marcas de belleza preferidas de los colombianos

Según los más recientes datos entregados por la Asociación Nacional de Empresarios (Andi). Hay una variedad de marcas en el gremio de la belleza que están liderando las ventas en Colombia. El primer puesto, lo ocupa Vogue con el 18 % en ventas, Avon y Natura, con 16 %, seguida de Bel-Star, dueña de las marcas L’Bel, Ésika y Cyzone, con 12 % y Prebel, propietaria de Vitú y Yardley, con 9 %.

Aunque estas empresas lideren el mercado en nuestro país, no todas son libres de crueldad. Aunque digan que no, no tienen los sellos oficiales por lo que no es comprobado y podrían estarlo haciendo.

Que marcas testean en animales en Colombia

La ONG ‘Te protejo’ es una organización sin fines de lucro que promueve el uso de productos de cuidado personal y aseo no testeados en animales e investigan de forma confiable para detectar qué marcas no lo hacen, incluso tiene una lista oficial en su página web.

Vogue marca que es de la gran casa L’Oréal Paris, asegura que no testean en animales. Sin embargo, continúan en la lista PETA de empresas que realizan estas pruebas. Según ellos porque venden sus productos en China, lugar donde es obligatorio este testeo. En la lista no aparecen todos sus productos ya que solo lo hacen en algunas líneas.

Respecto a Vitú y Yardley no hay mucha información positiva o negativa por lo que lo mejor sería esperar a que tengan un sello oficial en sus productos.

Que marcas no testean en animales

La buena noticia para las y los amantes de la belleza es que grandes marcas como L’Bel, Ésika, Cyzone y Natura oficialmente no testean en animales, no están en la lista Peta y son de muy buena calidad.

Respecto a Avon es un misterio aún, antes estaban testeando, en 2021 dejaron de hacerlo pero desde el año 2022 se aseguraba que lo volverían a hacer. Actualmente, no aparecen en ninguna lista, ni buena ni mala, por lo que no se puede asegurar nada. Lo importante es revisar que tengan los sellos oficiales del cruelty free que son certificados.

