La nueva salida de Uribe: pedirle a Petro que lo reciba en su partido para que no lo llamen 'paraco'

Todos saben que Uribe, más allá de seguidores o contradictores, es un hábil comunicador y sabe cómo usar los medios para su beneficio. En este fin de semana estuvo en Santander haciendo campaña por su ideario y los candidatos del Centro Democrático. Como ha sido común en estas correrías por municipios de Colombia, a Uribe le llueven críticas, alaridos y, en algunas ocasiones, hasta insultos.

Esta vez el episodio de rechazo lo relató el mismo exsenador desde el municipio de San Juan de Girón.

Contó cómo un muchacho, al recibir uno de los folletos de candidatos de su partido lo tildó de ‘paraco’, a lo que el exsenador, ya rodeado por sus seguidores, reflexionó ante la cámara con tono irónico: “Si el doctor Petro me recibe en su grupo político... es la manera de que no me vuelvan a decir paramilitar”.

Con esta perla se sella la vieja crítica que Uribe le hace al Pacto Histórico, partido político al que, según él, entra gente muy cuestionada, aunque, ya adentro, se “lave el pecado”.

La reacción por parte de los seguidores del líder de izquierda aún no se ha dado, pero lo cierto es que el exsenador, como lo ha demostrado, no desaprovechará cada oportunidad para voltear a su favor una situación como la vivida en el municipio santandereano.

Vea el video completo del mensaje de Uribe para Petro:

Desde San Juan de Girón, Santander. Doctor Petro: recíbame en su grupo político, a ver si no me vuelven a decir paraco. pic.twitter.com/y2wKNTA23p — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 4, 2022