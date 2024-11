- La nueva Outlander Sport de Mitsubishi llegó a Colombia y estas son todas sus novedades

.Publicidad.

Las novedades no paran en el sector automotriz, y las marcas nos presentan vehículos únicos y muy bien equipados. Entre las sorpresas que se presentaron semanas atrás, encontramos la renovada y muy bien equipada, Outlander Sport. De esta manera, Mitsubishi le dio la bienvenida a la primera de una nueva generación de modelos SUV subcompactos. Seguramente, quienes ya tuvieron la oportunidad de ver este modelo, se habrán sorprendido por sus notables cambios. Pero si usted aún no sabe o no conoce las novedades de esta camioneta, le contamos todas los cambios que tiene.

Mitsubishi presentó la nueva Outlander Sport y estas son sus sorpresas

Uno de los cambios más notables en este vehículo, es su diseño exterior. Con un solo vistazo, podremos notar que es totalmente nuevo, respecto a sus predecesores. Sus líneas dinámicas, le dan una apariencia sólida, pero también nos ofrecen un SUV elegante y deportivo. Su frontal luce robusto y el nuevo tamaño y forma de los faros aporta a esta sensación de grandeza. La Outlander Sport está muy bien equipada en su apartado de luces. Pero este mismo rediseño y cambio lo podemos notar en su interior. No solo su nuevo concepto es llamativo, además tiene una apariencia que resalta, gracias a la calidad de sus materiales.

Así luce la nueva Outlander Sport.

En su consola central nos encontraremos con materiales de alta calidad, de gran resistencia al polvo. Así mismo, el cuero sintético de su interior, cuenta con una tecnología exclusiva, lo que reducirá la temperatura de la superficie. Por si fuera poco, la marca también trabajó en los espacios, haciendo más amplio el campo que tienen los pasajeros. Esta camioneta de Mitsubishi cuenta con un nuevo tablero de instrumentos de 8 pulgadas; respecto a la conducción, contaremos con 4 modos de manejo ideales para Colombia. Si sistema de entretenimiento está compuesto por un panel monolítico de 12,3 pulgadas.

Contaremos con cargador inalámbrico, y puertos USB bien distribuidos. Su sistema de audio también es muy completo y de gran calidad. Además, contaremos con Aire Acondicionado automático dual. Pero aún nos queda hablar del motor, seguridad y el precio con el que llega la Outlander Sport. Adelante se lo contamos.

Motorización, seguridad y precio de esta máquina

Esta camioneta de Mitsubishi llega en una única versión 2WD A/T, equipada con un motor de 1.5L. La marca ha equipado la Outlander Sport con MIVEC, el exclusivo sistema de la marca; este no solo nos permitirá economizar en el consumo de combustible, pues también nos entrega potencia con menos vibraciones y sonidos. Tendremos una nueva transmisión CVT, lo que optimiza la aceleración del vehículo y aporta una mayor eficiencia del combustible. La marca también ha incorporado el Ds-Modo Deportivo, el cual ofrece el máximo desempeño en conducción.

Su motor y modos de conducción son muy prácticos y útiles para el territorio colombiano.

La Outlander Sport está equipada con el Mitsubishi Motor Safety Sensors, lo que ofrece una mayor seguridad en cada trayecto. También contaremos con un gran apartado de seguridad de serie, contando con ABS, EBD + Brake Assist. Múltiples asistencias nos acompañarán siempre que vayamos en este modelo; así mismo cuenta con 6 airbags, bien distribuidos y cinturones de seguridad de 3 puntos. Todo esto se complementa con la exclusiva carrocería reforzada con aceros de ultra resistencia. Esta es una camioneta muy completa y bien equipada.

Este modelo descarta por su apartado de seguridad.

Uno de los detalles que también llama la atención, es el precio con el que aterriza. A pesar de estar tan bien equipada, la Outlander Sport llega con un valor increíble. Si desea adquirir la renovada camioneta de Mitsubishi, la podrá conseguir en $130 millones de pesos.

