- La nueva estación que abrirá este sábado donde se encontrarán Transmilenio, Regiotram y el Metro

La estación de transporte masivo más importante de Colombia ya está lista. A partir del sábado 20 de junio, la Alcaldía de Bogotá, a través de la empresa Metro, pondrá en operación Atrio, en la calle 26 con Avenida Caracas del sistema Transmilenio.

Será la primera estación totalmente terminada y operativa en su totalidad del sistema de transporte masivo de Bogotá. Mientras tanto, las demás obras de la primera línea del Metro continuarán avanzando.

Características de la nueva estación calle 26 – Atrio

La nueva estación de la calle 26 con Avenida Caracas cuenta con dos vagones y dos entradas. Los puntos de parada están controlados por puertas automáticas construidas con materiales más resistentes y sólidos. También tiene un mecanismo de bloqueo que impide a los usuarios abrirlas por la parte externa o interna.

Así mismo cuenta con señalización luminosa y auditiva, diseñada para orientar a las personas con discapacidades, lo que brinda condiciones de accesibilidad a esta población y un sistema inteligente de transporte que recibe los datos del estado y el desempeño para poder medir los distintos indicadores de cómo están trabajando las puertas y otras funciones y partes del sistema.

Atrio se construyó con una infraestructura moderna, más amplia y para mayor capacidad de pasajeros, teniendo en cuenta que los dos vagones son de 30 metros cada uno conectados por una pasarela central para facilitar el desplazamiento de los usuarios. Tiene una longitud total de 160 metros con 8 metros de ancho que facilita los movimientos en los flujos de personas para las entradas y salidas del sistema.

Además, la estación calle 26 – Atrio tiene taquillas en ambos sentidos, en el acceso norte una interna y al costado sur otra externa para atender a los pasajeros. Estará conectada con todas las troncales del sistema de transporte masivo de Bogotá: Norte, Suba, calle 26, calle 80, carrera 10, Caracas sur y el eje ambiental, con 16 servicios disponibles.

El vagón uno atenderá los servicios en sentido sur norte de las rutas 8, B18, B23 y B27 y en sentido norte sur los servicios de las rutas 6, F19, J74 y K23, mientras que el vagón dos, atenderá los servicios 6, B74, C19 y D20 que operan en sentido sur norte y del norte hacia el sur H20, H27, L18 y 8.

El 4 de junio de 2024, la Empresa Metro de Bogotá inició el desmonte de la estación existente, para dar paso no solo a la construcción de la nueva estación, sino a la construcción del viaducto de la primera línea del Metro de Bogotá, empezando de una vez las obras en la troncal de la Avenida Caracas. Dos años después será puesta en servicio para todos los bogotanos.

La entrada en operación de Atrio coincide con el cierre definitivo de la estación de Transmilenio de la calle 34, la cual dejará de funcionar para dar paso a las obras del Metro. En estos momentos la Alcaldía de Carlos Fernando Galán afronta el reto de mantener la operación de Transmilenio, mientras se construye el metro por la troncal de la Avenida Caracas.

Sin embargo, para garantizar el servicio a los ciudadanos, la empresa Metro habilitó seis estaciones temporales en la Caracas, las cuales permiten conectar el corredor central con los demás troncales del sistema como las estaciones Flores, Calle 57, Marly, Avenida calle 39, Calle 34, Calle 22 y Avenida Jiménez.

Antes de ser desmontada, la estación de la calle 26 con Avenida Caracas en 2024 movilizaba más de 11 mil pasajeros diariamente. Ahora, con la ampliación de Atrio, es posible que ese flujo de personas aumente ya que la estación tendrá doble entrada con dos nuevas taquillas para facilitar el acceso a los usuarios del sistema de transporte masivo de Bogotá.

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