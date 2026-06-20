- El gigante asiático que fabrica en China los buses articulados de llegan para Transmilenio

La Alcaldía de Bogotá, por medio de la empresa de transporte masivo de Bogotá, Transmilenio, anunció la llegada al país por el puerto de Buenaventura de los primeros buses articulados cien por ciento eléctricos procedentes de China.

Son 121 buses de los 711 que entrarán en operación en su totalidad a finales de 2027. De acuerdo con el cronograma estimado por la Gerencia de Transmilenio, de los 711 buses articulados 21 ya se encuentran en Bogotá y empezarán a prestar el servicio la próxima semana. Otro más todavía se está en el puerto de Buenaventura y en los próximos días será trasladado a Bogotá. Nueve más se encuentran en camino desde China hacia el puerto de Buenaventura.

Con estos 711 buses, Transmilenio completará una flota de vehículos cien por ciento eléctricos de 2.197 articulados. El pasado mes de mayo, la empresa completó 1.543 buses cien por ciento eléctricos recorriendo las troncales del sistema y los principales corredores viales de la ciudad.

De ese modo, se reducen los índices de contaminación ambiental por las emisiones de las fuentes móviles. Teniendo en cuenta que en la capital el parque automotor genera el 60% de la contaminación ambiental, por la emisión de material particulado PM 2,5 y PM 10 al igual que dióxido de carbono (CO2), carbono negro, dióxido de Azufre (SO2), monóxido de carbono (CO) y óxidos de nitrógeno (NOx), la llegada de los articulados es una medida que beneficia a todos los habitantes de la ciudad.

Los 711 buses hacen parte del proceso de renovación del parque automotor del Sistema Integrado de Transporte público de Bogotá (SITP), que incluye los buses troncales, zonales, duales y articulados, buses padrones y busetones totalmente eléctricos. Dichos automotores hacen parte de los compromisos firmados entre Transmilenio y los operadores de la Fase III para modernizar la flota que ya cumplió su vida útil y deben ser reemplazada.

La empresa China que tiene en sus manos la fabricación de los 121 buses articulados eléctricos para Transmilenio es Yutong. La planta de este gigante chino está ubicada en la ciudad de Zhengzhou, capital y ciudad más grande de la Provincia de Henan, ubicada en el centro del país, muy cerca al rio Amarillo. Además, es considerada como la planta más grande del mundo en la producción de autocares y autobuses.

Tiene la capacidad de producir más de 300 unidades de buses al día e incluso también fabrican maquinaria pesada. Sus productos se comercializan en 112 países a nivel mundial. Anualmente fabrican unos 150 mil vehículos en dicha planta cien por ciento eléctricos y sus ventas globales superan los 210 mil automotores distribuidos en Francia, Reino Unido, Noruega y Grecia en Europa. En América Latina están en México, Chile, Panamá, Costa Rica y Colombia, mientras que en Medio Oriente se encuentran en Qatar y Marruecos.

Sus mercados masivos de exportación también incluyen países de Asia Central y el Pacífico como Kazajistán, Uzbekistán y Pakistán. El nombre oficial de esta compañía es Zhengzhou Yutong Group Co Ltd. Es un grupo industrial a gran escala especializado en la fabricación de autobuses y microbuses de uso urbano e interurbano. Fue fundada en 1963 y comenzó como una empresa pública, dedicada a la reparación de autobuses.

En 1985 cambio su nombre y en 1993 fundó la nueva empresa que se transformó en una compañía moderna liderada por el actual presidente ejecutivo y gerente general, Tang Yuxiang. Es la empresa manofacturera de carrocerías más importante de Asia.

Los productos que fabrican son de 98 tipos diferentes, que incluyen productos ordinarios, de nivel medio y alto, para pasajeros, turismo y transporte público. Sin embargo, los que más producen actualmente son autobuses eléctricos, incluidos los de gama alta y maquinaria pesada.

La marca Yutong se ha convertido en la primera opción para los clientes en muchas partes del mundo por su calidad. Algunos vehículos son trabajados con tecnología alemana desde 2009. Lo que ha mejorado la protección anticorrosión de los buses.

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