La millonada que costará la ampliación de la primera línea del metro hasta la Calle 100

La multinacional China Harbour Engineering Company Ltda., (CHE) la misma que tiene a su cargo la construcción de la primera línea del metro de Bogotá, presentó a la Alcaldía de Bogotá una propuesta con el fin de ampliar la primera línea del metro hasta la calle 100.

De esta forma, el sistema se conectaría al norte de la ciudad con la troncal de Transmilenio de la avenida carrera 68 y la troncal de la carrera séptima, que inició su construcción hasta la calle 200 el pasado mes de marzo de 2026.

La iniciativa surge como una recomendación del Banco Mundial y fue presentada como una asociación público privada por un valor estimado de 3,4 billones de pesos. La propuesta ya se encuentra en etapa de prefactibilidad y es, hasta ahora, una de las iniciativas más importantes para el fortalecimiento del transporte masivo de la ciudad.

Una segunda oportunidad

Cabe anotar que esta posibilidad de ampliación ya se había analizado y se había descartado por falta de recursos, sin embrago, ahora fue incluida en el Plan de Desarrollo que la administración del alcalde Galán presentó al Concejo de Bogotá en su Artículo 14, por petición del concejal Juan David Quintero del Partido En Marcha.

La propuesta plantea llevar el sistema férreo hasta la altura de la calle 127 y, si es posible, hasta la calle 170 según la recomendación del Banco Mundial. Según los estudios preliminares, la iniciativa tendría una extensión de 3,2 kilómetros, manteniendo los estándares de seguridad, confort y eficiencia operativa, pero se propone que la estructura del viaducto no esté a una altura promedio de 13 metros, sino de 20 metros de altura, lo que permitiría que el trazado supere los puentes existentes en la autopista norte sin tener que realizar demoliciones complejas.

De realizarse, la obra incluiría la construcción de tres nuevas estaciones que se integrarían a las 16 ya existentes que actualmente están en construcción. Una estaría a la altura de la calle 82, la segunda a la altura de la calle 93 y la tercera estación se ubicaría a la altura de la calle 102. Con estas tres nuevas estaciones se completarían 19 de tipo mezzanine. Su diseño sería más compacto, integrado al entorno urbano, sin afectar los accesos vehiculares.

La iniciativa también proyecta la incorporación de ocho trenes adicionales, para un total de 38 ternes en operación, con tecnología de última generación eléctrica y diseñados para alcanzar velocidades de 90 kilómetros por hora, aunque en la operación comercial la velocidad será de 45 Km/H.

A la espera de atenta revisión

En estos momentos, el proyecto está en la mesa del alcalde Carlos Fernando Galán, en fase de análisis y evaluación, a través de una consultoría adjudicada por la empresa Metro de Bogotá. Se revisa que cumpla con todos los requisitos y con la trazabilidad legal de una iniciativa de este tipo.

Con la extensión del sistema férreo también se aumentaría la demanda en términos de operación en aproximadamente un 10 %. Lo anterior significaría unos 80 mil nuevos pasajeros cada día, lo que permitiría movilizar 600 mil bogotanos diariamente, beneficiando a las localidades de Suba, Chapinero y Usaquén.

A mayo de 2026, la primera línea del metro presenta un avance de ejecución del 77,5 %. Incluye la construcción de 12 kilómetros de viaducto y en el patio taller de Bosa ya hay 10 trenes que llegaron procedentes de China. Los trenes se preparan para las primeras pruebas dinámicas, programadas por la empresa Metro para el próximo mes de junio de 2026, mientras que la operación comercial empezaría en marzo de 2028. La obra tiene un trazado desde Bosa hasta la calle 72 de 23,9 kilómetros.

A pesar de los avances, se presentan retrasos en zonas especificas relacionados con el espacio público y el acabado de las estaciones en el sector de la avenida Primero de Mayo. Las pruebas se realizarían en un tramo de 5,7 kilómetros de viaducto comprendidos entre el patio taller en Bosa y la estación 4 en la avenida Primero de Mayo con calle 42 sur.

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