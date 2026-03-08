- Nueva alianza entre los Gilinski y los gigantes de Kellogg´s para impulsar su negocio de helados en el país

Las tradicionalea Crem helado y Choco Krispis se unieron para desarrollar nuevos productos y aprovechar los 100 mil congeladores que tienen los Gilinski

Grupo Nutresa cerró 2025 con ventas por $20,6 billones, lo que representa un crecimiento del 10,7 % frente a 2024. Es una cifra que no dejó de brazos cruzados al Grupo Gilinski, que ahora mueve sus fichas para ampliar el negocio de los alimentos en el país. De hecho, una de las marcas insignia de Nutresa acaba de cerrar una alianza con un gigante internacional de los cereales.

Crem Helado buscará crecer durante 2026 gracias a la colaboración que anunció con Choco Krispis, una de las marcas más reconocidas de la multinacional estadounidense Kellanova (antes llamada Kellogg’s). Con este movimiento, la tradicional empresa de helados pretende aumentar significativamente sus ventas y reforzar su presencia en el mercado colombiano, apostándole a productos que mezclen sabores reconocidos por varias generaciones.

Firma de alianza entre Crem Helado y Choco Krispis

Crem Helado fue fundada en Bogotá en 1955 por el estadounidense Horace Day y terminó siendo adquirida por el Grupo Nutresa en 2006 a través de su filial Meals de Colombia. Aquella compra consolidó al conglomerado antioqueño como líder del mercado de los helados en Colombia, un negocio que con los años se ha convertido en uno de los más importantes dentro del portafolio del grupo.

Mario Niño, presidente de negocio de helados del Grupo Nutresa

Para este nuevo impulso, los Gilinski han encomendado la tarea a Mario Niño, administrador de empresas de la Universidad de La Sabana, quien se desempeña como presidente de Meals de Colombia desde 2005 y ha sido uno de los ejecutivos clave en la consolidación de la marca en el país.

Por su parte, Kellanova —la división internacional que surgió tras la reorganización global de Kellogg’s— es liderada en la región por Alejandro Ortega, su actual gerente en México y responsable de la operación en América Latina. Ortega hace parte de la compañía desde 2012, cuando fue nombrado director de ventas de Kellogg’s en Colombia y comenzó a construir su trayectoria al interior de la multinacional.

Alejandro Ortega, gerente general de Kellanova Latinoamérica

La empresa pondrá su reconocido cereal como ingrediente estrella de algunos de los productos más populares de Crem Helado. Uno de ellos será el tradicional Chococono, que ahora tendrá una versión inspirada en Choco Krispis y que entrará a competir directamente con un producto similar de Colombina, compañía que también lanzó una alianza con el famoso Chocorramo.

Con esta apuesta, la división de helados del Grupo Nutresa busca mantener su liderazgo en el sector. De hecho, desde el 27 de febrero el nuevo producto ya se encuentra disponible en más de 100.000 congeladores en todo el país, una estrategia de distribución masiva con la que esperan impulsar aún más el consumo.

El objetivo es claro: aumentar las ventas locales que ya alcanzaron los $12,3 billones durante 2025 y seguir fortaleciendo uno de los negocios más tradicionales dentro del conglomerado alimenticio.

La otra jugada de los Gilinski para dominar el negocio de los helados en Colombia

Sin embargo, esta no ha sido la única movida de Nutresa en este segmento. A través de Meals de Colombia también ha querido ampliar su presencia en el mercado con marcas que no necesariamente están asociadas a Crem Helado.

El 9 de agosto de 2025, el grupo adquirió el 100 % de Productora y Comercializadora de Alimentos, empresa propietaria de la conocida marca Helados Mimo's.

La operación tuvo un valor cercano a los $50.000 millones, e incluyó más de 200 puntos de venta, así como la planta de producción que operaba la marca.

De esta manera, el portafolio del grupo en el negocio de helados incluye marcas como Crem Helado, Polet, Aloha, Bocatto, Meals y ahora Mimo’s, consolidando una estrategia con la que los Gilinski buscan dominar uno de los segmentos más competitivos de la industria de alimentos en Colombia.

