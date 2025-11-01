La jugada de Gilinski con la que recogió recursos para su grupo familiar: Nutresa compró la marca de snacks Yupi 

Esta empresa que nació en Cali hace casi 50 años fue uno de los logros de don Isaac Gilinski y su familia, y acaba de vendérsela a Nutresa por USD 200 millones

El Grupo Nutresa bajo la presidencia de Jaime Gilinski formalizó este octubre la adquisición total de la sociedad panameña Inversionista Alcora, que es el principal inversionista de Productos Yupi, una compra empresarial que se venía gestando desde marzo cuando adquirió el 40 % de la sociedad por aproximadamente 80 millones de dólares. Lo que significaría que la compra total de la Inversionista Alcora estaría por los lados de 200 millones de dólares.

Inversionista Alcora era propiedad de la familia Gilinski y el Grupo Nutresa es controlado por la familia Gilinski al poseer el 84.5 % accionario, luego de la compra el pasado abril del 100 % de las acciones de Nugil S.A. por cerca de $ 2.000 millones de dólares. Por lo tanto, la compra le significa a la familia Gilinski liberar unos millones de dólares de la inversión realizada en Nutresa y venderse a sí misma la marca Yupi. Recibirá unos recursos financieros desde una sociedad pública registrada en la Bolsa de Valores, Grupo Nutresa, y continuará con el control de Productos Yupi.

La marca Yupi nació Cali en 1978 de las manos del padre de Jaime Gilinski, Isaac Gilinski y de su tio Lazar Gilinski. A lo largo de los años, Yupi expandió su producción y más tarde trasladando sus operaciones principales a Caloto, Cauca. En 2004, comenzaron la producción en Medellín con la adquisición de la marca Mekato, dentro de su portafolio también se encuentra los productos Tosti y Copelia, que ahora se integran a la categoría de snacks de Nutresa, fortaleciendo la posición del grupo en el sector de alimentos.

Los réditos de este polémico negocio que movió millones de dólares con el que Jaime Gilinski le arrebató al Grupo Empresarial Antioqueño el control de la multilatina Nutresa empiezan a verse. Con el empresario liderando la compañía desde Medellín, se reportaron ventas consolidadas a septiembre 30 de 2025 por $15,3 billones, un 13,3 % superiores a las del mismo periodo del año anterior. La utilidad neta de la compañía de $963.668 millones, un crecimiento del 66,9 % frente al mismo periodo del año anterior.

