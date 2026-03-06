- David Vélez se la jugó a lo grande y llevó Nubank al estadio donde jugará Messi en Miami

Nubank que miltiplicó por dos el numero de clientes, quiere expandirse en EEUU y su marca estará en el nuevo estadio del Inter en La Forida

Durante 2025, el banco digital Nubank logró crecer un 51 %, alcanzando los 131 millones de clientes. La entidad, propiedad del antioqueño David Vélez, registró una utilidad neta de US$2.817 millones, lo que se traduce en un aumento del 50 % frente a las ganancias de 2024.

Después de solicitar su licencia bancaria en septiembre de 2025 ante la Oficina del Controlador de la Moneda (OCC), el banco recibió autorización para establecerse en Estados Unidos. Una noticia que le cayó como anillo al dedo al paisa, quien además cerró una importante alianza con el Inter de Miami, equipo donde actualmente militan figuras como Lionel Messi, Luis Suárez y Jordi Alba.

Con esta alianza, la entidad bancaria tendrá un papel relevante en el nuevo estadio del equipo estadounidense. El escenario deportivo del club de Florida llevará por nombre Nu Stadium y hará parte de un megaproyecto conocido como Miami Freedom Park. El desarrollo está liderado por el propio equipo, cuyos propietarios son Jorge Mas y su hermano José Mas, hijos del histórico opositor del régimen de Fidel Castro, Jorge Mas Canosa. Junto a ellos también figura como socio el famoso exjugador inglés David Beckham.

Render del nuevo estadio del Inter de Miami

El ambicioso proyecto, que busca albergar partidos de la MLS, conciertos y eventos corporativos, contará además con un distrito de más de 92.000 metros cuadrados de espacios comerciales, gastronómicos y de oficinas. También incluirá hoteles con cerca de 750 habitaciones. Además, dentro del complejo se proyecta la construcción del Jorge Mas Canosa Park, que sería el parque público más grande de Miami. Se espera que buena parte del proyecto esté lista a finales de 2026, mientras que la apertura del estadio, con capacidad para 26.700 espectadores, está prevista para el próximo 4 de abril.



Así se vería el nuevo Miami Freedom Park

Esta alianza seguirá posicionando internacionalmente el nombre de Nubank, pues el proyecto del Inter de Miami no para de crecer y se ha convertido en una de las franquicias más mediáticas del fútbol en Norteamérica, especialmente tras la llegada de Messi.

La presencia de Nubank no se limitará al estadio. El complejo también contará con el Nu Club, un espacio VIP con capacidad para 770 personas, así como con Nu Plaza, un centro comunitario con una gran pantalla pensado para reuniones y eventos.

Parte de estas alianzas y del desarrollo del negocio en Estados Unidos estarán a cargo de Cristina Junqueira, cofundadora de Nubank. La brasileña asumirá un papel clave como CEO de la entidad en Norteamérica. Su influencia en la compañía ha sido tal que, en 2020, fue reconocida por la revista Fortune como una de las líderes menores de 40 años más influyentes del mundo.

Los otros deportes en los que David Vélez ha incursionado con Nubank

Las apuestas del paisa no se limitan al fútbol. En enero de este año su compañía también cerró un acuerdo multianual con el equipo de la Fórmula 1 Mercedes-AMG PETRONAS. Con esta alianza, el nombre de Nubank aparecerá en activaciones dentro y fuera de las pistas junto a algunos de los pilotos más reconocidos de la escudería. La decisión busca fortalecer la presencia global del banco digital y conectarlo con los millones de aficionados que siguen el campeonato de Fórmula 1 alrededor del mundo.

En Colombia, Nubank cuenta con su propio equipo de ciclismo, Nu Colombia, que fue presentado oficialmente en 2024. El proyecto se sumó a la Unión Ciclista Internacional y ya participa en competencias nacionales e internacionales en distintas categorías. Con estas apuestas deportivas, Nubank continúa consolidando su marca no solo en América Latina, sino también en mercados clave a nivel global.

Equipo inicial de Nu Colombia 2024

