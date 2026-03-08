- El concejal que invitó a Miguel Uribe al acto político que resultó fatal logró que su nombre no fuera olvidado en Bogotá

El Concejo aprobó la iniciativa de Andrés Barrios y el parque el Golfito, colegios y estaciones del Metro llevaran el nombre del inmolado candidato presidencial

Andrés Barrios Bernal, concejal de Bogotá por el Partido Centro Democrático, logró, con el apoyo de su bancada en el Cabildo Distrital, homenajear a su amigo del alma: Miguel Uribe Turbay.

Con la aprobación por parte de la plenaria del Concejo de Bogotá del proyecto de Acuerdo # 768 de 2025 ahora se rendirá homenaje póstumo a la memoria y legado de Miguel Uribe Turbay, quien fuera expresidente del Concejo de Bogotá, exsecretario de Gobierno, Senador de la República y precandidato presidencial.

La iniciativa establece un conjunto de acciones como la denominación del Salón Presidente del Cabildo Distrital con el nombre de Miguel Uribe Turbay, así como la elaboración e instalación de un busto en la plazoleta interna del Concejo, instalación de un óleo en el Salón Comuneros, una estatua en la plaza fundacional de Usaquén y un monumento en el Mausoleo del Cementerio Central de Bogotá.

Asimismo, la Avenida calle 34, en el tramo comprendido entre la carrera séptima y la intersección con la Avenida de Las Américas y la calle 26, pasará a llamarse Avenida calle 34 Miguel Uribe Turbay. La Alcaldía de Bogotá también pondrá su nombre a una de las estaciones del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, ya sea una estación de la primera línea del Metro, una de las Troncales de Transmilenio o una estación de cable aéreo.

Igualmente, el Cabildo Distrital dispuso que una nueva sede educativa distrital lleve su nombre y se adopte un espacio académico y de investigación en torno a su memoria de forma conjunta con las instituciones educativas, el sector privado y las organizaciones sociales como la Fundación Solidaridad por Colombia.

Cabe anotar que el parque el Golfito del barrio Modelia, en la Localidad de Fontibón, lugar donde se llevo a cabo el magnicidio del precandidato presidencial será renombrado como Parque Miguel Uribe Turbay y se colocará un monumento como homenaje póstumo. También quedará abierta la posibilidad de poner su nombre en equipamientos culturales y deportivos como el estadio de Techo, el Palacio de los Deportes o el CEFE de Chapinero.

Por último, el 11 de agosto de cada año será día cívico en la ciudad en honor a la memoria de Miguel Uribe y se promoverá la realización anual de actividades en el marco de la caminata de la solidaridad, incluyendo la media maratón Miguel Uribe Turbay.

Firmes convicciones

Desde la corporación capitalina, Barrios Bernal aseguró que, si algo definió el liderazgo de Uribe Turbay, fue su convicción frente a la seguridad. “Sin seguridad no hay paz”, sostuvo, y lo planteó muy claramente en su proyecto de país: “la seguridad es el camino hacia la libertad”, por ello planteó recuperar el control territorial, fortalecer la fuerza pública y enfrentar el crimen sin ambigüedades.

Precisamente su padre Miguel Uribe Londoño, en pro de continuar con la bandera política de su hijo, inscribió su candidatura ante la Registraduría Nacional como candidato para las elecciones presidenciales de 2026. Uribe Londoño se presentó con el aval del Partido Demócrata Colombiano, que le dio su respaldo tras su salida del Partido Centro Democrático, luego de varios años de militancia en dicha organización.

En el acto de inscripción de su candidatura, el aspirante presidencial anunció su fórmula vicepresidencial: la abogada y administradora de empresas Luisa Fernanda Villegas, quien lo acompañará en su carrera hacia la Casa de Nariño. Con esta determinación, Uribe Londoño busca consolidar su participación en la contienda electoral y entrar de forma oficial en la pelea por la presidencia en la primera vuelta que se llevará a cabo el próximo mes de mayo.

