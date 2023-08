La mujer de carne y hueso detrás de Epa Colombia: se llama Daneiby Barrera. Estuvimos en su casa

.Publicidad.

Era lunes, último día del mes de julio, 3:30 de la tarde y la ansiedad de conocer a Epa Colombia se hacía evidente. Mientras me preparaba para entrevistarla me imaginaba que su hogar me iba a dar la imagen de que allí vivía una mujer excéntrica, llamativa y escandalosa. Pensamiento que tomó más fuerza al escuchar que los porteros de su edificio se refirieran a ella como “Doña Epa”. Sin embargo, sólo bastó con llegar a la puerta de su apartamento para darme cuenta de que no era el hogar de ninguna loba, sino por el contrario de una empresaria.

Ver a Epa Colombia tras una pantalla es una cosa, pero conocerla en persona es otro cuento ¿Se ha imaginado alguna vez usted conocer una influencer de su talante, una mujer que ha sido bastante polémica, rodeada de críticas e incluso investigada por el Estado y darse cuenta de que es una persona completamente distinta?

-Publicidad.-

Vea también: Inmune a los insultos, enfocada en hacer plata: El cuero duro de Luisa Fernanda W

Epa Colombia se dio a conocer en el 2016 tras subir un video entonando un cantico de apoyo a la Selección Colombia, que por aquella época se encontraba disputando la Copa América. Al cabo de algunas horas, el clip se hizo viral en todas las redes sociales, situación que aprovechó para comenzar a labrarse una imagen como creadora de contenido. Incluso el entonces presidente Juan Manuel Santos, hizo referencia a su cantico en uno de sus discursos más conocidos.

Publicidad.

Tres años después, en el 2019 su imagen se vería manchada por la polémica que protagonizó durante el estallido social del paro nacional que generó las reformas que planteaba el ministro de hacienda Alberto Carrasquilla. Pues Epa compartió como vandalizaba una estación de Transmilenio. Por este hecho fue condenada a más de cinco años de prisión, se le prohibió crear contenido para redes sociales y además debía pagar una millonaria multa.

Aunque muchos pensaron que ese momento marcaría el fin para Epa Colombia, que por aquellos días estaba posicionando su marca de queratinas, lo cierto fue que ella lo tomo como la oportunidad para construir un emporio entorno a los productos capilares.

Desde el 2019 hasta ahora 2023, Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia no ha hecho más que cosechar triunfos.

Epa Colombia sabe que, en un país como el nuestro, arribista y con doble moral, la polemica eso es lo que vende. Pero en realidad Daneidy Barrera no se parece en nada a su personaje.

Al ver a esta mujer, de 1.60cm de estatura, delgada y de aspecto vivaz, nadie imaginaria que en ella habitan dos personas.

Daneidy Barrera Rojas nació el 9 julio de 1996 y no imaginó que con tan solo 27 años iba a ser condecorada con la cinta de la excelencia cruz de la solidaridad social y la galardonaron como empresaria del año, gracias a su empresa de queratinas. Al sentarme a conversar con ella noté que la algarabía de Epa desaparece, ante una serie e incluso tímida Daneidy.

Aunque el ‘boom’ de Epa Colombia fue lo que la impulsó a emprender, Daneidy asegura que, si ese fenómeno no hubiese ocurrido, igual hubiese creado una empresa. Lo guerrera y “echada pa’ lante” lo lleva en la sangre.

“En este momento sería licenciada de educación física y estaría creando un emprendimiento en el ‘Gran San’, en el madrugón. Antes de pegar con las queratinas yo vendí ropa importada, jeanes, zapatos, pastas para adelgazar y me metí por la belleza capilar y gracias a Dios fue el producto que me pegó”.

Pero ¿Por qué profesora? Antes de que fuese reconocida como Epa Colombia, Daneidy era estudiante en el SENA. Allí adelantaba sus estudios como tecnóloga en actividad física. Parece que hablar de ese tema la quiebra, aunque se muestra bastante fuerte, recordar cómo no pudo terminar llegar a ser profesional es algo que la decepciona.

“Cuando pasó todo el escándalo de Epa, el SENA me cerró las puertas y me sacó del sistema Sofia Plus. Me falta un mes para acabar, para que me dieran el certificado y eso en una universidad me hubiese subido al sexto semestre, pero todo se arruinó”.

Cuenta que ese episodio fue muy fuerte porque tenía muchos deseos de estudiar. Sin embargo, actualmente si tuviese la oportunidad de estudiar se inclinaría por Administración de empresas, pues está mucho más alineado con quien es hoy en día.

Daneidy Barrera acepta los golpes con mucha madurez e incluso asegura que los malos comentarios que recibe por ser Epa Colombia, hacen parte del camino porque tiene en claro que Epa es sólo un personaje y ella es la mujer que vive el día a día.

“Yo creo el personaje de una mujer super arrebatada, yo soy más tranquila, más paciente. Hoy en las redes sociales uno tiene que dar de que hablar, porque eso es lo que hoy en día mantiene al ser humano. Porque si muestro quien soy, se van a aburrir y nadie va a estar”.

Epa Colombia, Daneidy Barrera Rojas, dos mujeres tan distintas, pero casi imposibles de separar. Aunque se distingue con cuál de ellas habla, Epa no sería lo que es sin la sensatez de Daneidy, y Daneidy no sería la empresaria del año sin la locura de Epa.